Les 10 raisons de Google pour vous d’oublier l’iPhone et de passer à Android

Vous avez un Iphone? Google veut vous donner plusieurs raisons pour lesquelles il est logique pour vous d’acheter un Android.

Plus tôt cette année, Google a lancé une nouvelle application pour iOS, visant à faciliter le passage des utilisateurs d’iPhone à un appareil Android, leur permettant de déplacer toutes les données essentielles d’un appareil à un autre. Cette application a maintenant reçu l’une de ses plus grandes mises à jour, dans le but d’ajouter la prise en charge des téléphones mobiles mis à jour vers Android 12.

De plus, la société voulait donner aux utilisateurs d’iPhone quelques raisons pour lesquelles ils pourraient vouloir aller à côté obscur et choisissez Android comme plate-forme pour votre prochain smartphone.

10 raisons de passer de l’iPhone à Android, selon Google

Dans un article de blog passant en revue les nouveautés de l’application « Passer à Android », Google passe en revue certaines des caractéristiques les plus importantes du système d’exploitation, et les raisons qui pourraient amener les utilisateurs d’iPhone à décider de passer à Android :

Exprimez-vous de nouvelles façons: Google fait référence aux fonctions de l’application Messages et de Gboard, telles que les discussions de groupe, l’envoi d’images de haute qualité, les notifications de messages lus ou de réactions, disponibles grâce au RCS. Ils parlent également des combinaisons d’emoji via l’outil « emoji kitchen » de l’application clavier. Chats vidéo avec n’importe qui: Contrairement à Facetime, l’application Google Meet permet des appels vidéo faciles entre appareils de toutes sortes, quelle que soit leur marque. De plus, ceux qui préfèrent Facetime peuvent continuer à utiliser l’outil d’Apple via Chrome. « Accordez votre musique préférée : » En plus de pouvoir utiliser les services de diffusion de musique les plus populaires, Android vous permet également de transférer de la musique achetée sur l’iPhone. Bien sûr, tout le contenu d’Apple Music peut également être apprécié sur l’appareil Android via l’application officielle. Toutes vos applications préférées et bien d’autres: Malgré le fait que certains développeurs hésitent encore à sauter le pas, la variété d’applications pour Android sur Google Play est énorme, et la plupart des applications iPhone sont déjà sur l’App Store d’Android. Concentrez-vous sur la confidentialité: Les dernières versions d’Android ont introduit diverses mesures visant à renforcer la confidentialité des utilisateurs. Google en mentionne certaines telles que la protection anti-spam de l’application de messagerie, des suggestions qui encouragent l’utilisateur à revoir les autorisations accordées aux applications, etc. Plus d’appareils qui fonctionnent mieux ensemble: Au sein de l’écosystème Android, vous pouvez choisir parmi des dizaines de téléviseurs, appareils portables, écouteurs et bien plus encore, qui fonctionnent en harmonie quelle que soit leur marque. De plus, ceux qui prennent en charge la fonction Fast Pair offrent encore plus de facilités lors de la connexion. Il est même possible d’utiliser des AirPods avec un appareil Android. « Faites-en plus avec les applications et les services Google »: Google fait référence à des services tels que Translator ou Google Docs, disponibles gratuitement et accessibles depuis n’importe quel appareil. Partagez de la musique, des photos et plus encore: Partage à proximité est la réponse de Google à AirDrop. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez transférer des fichiers entre des appareils Android et ChromeOS à proximité sans effort et rapidement. Personnalisez votre écran d’accueil avec des widgets : Les widgets Android ont connu une grande révolution avec l’arrivée d’Android 12, et maintenant ils offrent une expérience beaucoup plus complète. Google prétend avoir, aujourd’hui, 35 widgets différents pour ses applications. Une technologie utile pour tous : L’entreprise fait référence à des fonctions telles que TalkBack ou Instant Transcription, deux fonctions visant à faciliter l’utilisation de ses appareils pour les personnes souffrant d’un certain type de handicap physique.

