Les 10 plus grandes découvertes et histoires spatiales de 2020

Pour de nombreuses raisons, 2020 pourrait être une année charnière pour la société et la science. Les astronomes et les agences spatiales ont passé l’année à gérer les répercussions de la pandémie de coronavirus. Ils ont également fait des percées dans les nouvelles technologies et ont fait leurs adieux à plusieurs projets importants.

Cette année a vu une nouvelle ère de missions de prélèvement d’échantillons, de protestations contre un télescope, d’une visite incroyable d’une comète éblouissante et de la «grande conjonction» de Saturne et de Jupiter.

Voici notre retour sur les 10 plus grandes histoires spatiales de 2020.

Le coronavirus affecte la science spatiale



La pandémie de coronavirus a affecté de nombreux secteurs de l’astronomie et des vols spatiaux. Universités, agences spatiales et projets en cours adapté pour faire face avec la nouvelle réalité alors que les pays du monde entier ont pris des mesures pour empêcher la propagation de la maladie respiratoire COVID-19. Les salles de classe sont devenues virtuelles, les conférences astronomiques ont changé de format et les établissements d’enseignement supérieur se sont préparés aux problèmes financiers causés par l’effet du virus sur l’économie.

Les mesures de distanciation sociale ont affecté le domaine de plusieurs manières. Agences spatiales comme la NASA commandé leurs employés pour travailler à domicile. Des projets comme le télescope Event Horizon, qui a capturé la toute première photo d’un trou noir, annulé ses observations 2020. Les satellites ont continué leurs observations, montrant rues désolées et changements à court terme aux émissions causées par l’activité humaine. Les mouvements sociaux comme le protestations contre la construction du télescope de trente mètres à Hawaï s’est également arrêté pour protéger les anciens de la communauté de la maladie.

Des engins spatiaux comme la mission OSIRUS-REx de collecte d’échantillons d’astéroïdes de la NASA ont également dû retarder leur manœuvre la plus importante – la récupération de matériel sur l’astéroïde Bennu – en raison des limites causées par les efforts d’atténuation des virus sur Terre.

La nature contagieuse et mortelle du virus était évidente pour les agences spatiales. Le 6 mai, le chef du programme russe de vols spatiaux habités décédés quelques semaines seulement après avoir été testé positif au coronavirus. Fin avril 2020, les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie ont développé un nouveau ventilateur appelé VITA L en réponse à des ventilateurs limités pour les patients COVID-19.

L’emblématique observatoire d’Arecibo s’effondre

Cette année, la National Science Foundation (NSF) a fait ses adieux à l’emblématique observatoire Arecibo à Porto Rico après que deux pannes majeures de câbles aient conduit à l’effondrement du radiotélescope. La structure, vieille de 57 ans, était autrefois le plus grand télescope radio parabolique au monde, et les chercheurs ont utilisé ses capacités pour faire des percées importantes en astronomie. L’Observatoire d’Arecibo a également servi de toile de fond dramatique à des films comme «Contact» et «Goldeneye».

L’installation a subi deux pannes de câbles cette année, puis début décembre, la plate-forme suspendue au-dessus de l’antenne radio s’est effondrée.

Les nouvelles concernant les dommages structurels d’Arecibo et le déclassement ultérieur décourageant pour la communauté locale aussi. Les visites sur le terrain au centre des visiteurs sont un «rite de passage» pour les enfants portoricains.

Un boom des missions de retour d’échantillons

Un nouveau « âge d’or « des exemples de missions de récupération est ici.

En octobre 2020, la NASA OSIRIS-REx mission sur l’astéroïde Bennu a réussi à ranger des morceaux de roche spatiale à apporter sur Terre. Le 7 décembre, des échantillons de l’astéroïde Ryugu collectés par la JAXA Hayabusa2 mission atteint Scientifiques japonais. Une capsule avec le matériau rocheux est descendue dans la zone interdite de Woomera en Australie le 5 décembre, et le vaisseau spatial est retourné dans le système solaire pour une mission prolongée. Le prédécesseur de cet engin spatial, Hayabusa, a été la première mission à ramener des pièces d’un astéroïde sur Terre.

De la Chine Chang’e 5 La mission a également effectué un rendez-vous d’échantillonnage avec la lune à la fin de 2020. Les premiers échantillons lunaires qui sont venus sur Terre ont été apportés par la NASA. Programme Apollo .

La Chine analyse une substance étrange de l’autre côté de la lune

Le rover lunaire chinois Yutu 2 a capturé cette image de matériau vitreux au bord d’un petit cratère. (Crédit d’image: © CNSA / CLEP)

Des scientifiques chinois ont publié une analyse d’un substance étrange ils ont détecté de l’autre côté de la lune. Le rover Yutu 2 de la mission chinoise Chang’e 4 a trouvé la substance gélatineuse en juillet 2019, et cette année, des chercheurs chinois ont décrit le matériau dans un nouvel article.

La substance vitreuse est de couleur vert foncé et ressemble à de la brèche ou à des fragments brisés de minéraux qui ont été cimentés ensemble. Des informations sur le matériau ont été glanées à partir des caméras panoramiques et d’évitement des dangers de Yutu 2 et de l’instrument du spectromètre visible et proche infrarouge (VNIS) du rover. Les chercheurs ont écrit que le matériau peut s’être formé lors d’un impact ou d’une éruption volcanique.

Phosphine sur Vénus

Le 14 septembre, une équipe d’astronomes a annoncé qu’elle avait détecté l’empreinte chimique de la phosphine dans l’atmosphère de Vénus. Ce composé a été trouvé près de microbes sur Terre et certaines personnes ont fait valoir qu’il pourrait s’agir d’une biosignature, une indication que peut-être une forme de vie élevée dans les nuages ​​de Vénus a pu survivre à la planète. environnement extrême .

Les astronomes ont détecté la signature chimique de la phosphine à l’aide du télescope James Clerk Maxwell à Hawaï et de l’Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA) au Chili. Les niveaux de phosphine détectés ont rendu perplexes les chercheurs car Vénus, comme la Terre, contient de nombreuses molécules contenant de l’oxygène, ce qui devrait détruire rapidement la phosphine.

Sceptiques se méfient de la connexion des signes de vie. Mais la découverte a néanmoins fasciné les gens du monde entier.

Solar Orbiter se lance dans l’espace



En février 2020, une nouvelle mission solaire de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de la NASA a été lancée dans l’espace. La mission Solar Orbiter est conçue pour étudier le soleil de près pour comprendre la bulle qui s’enroule autour du système solaire.

Le soleil influence une région de l’espace appelée l’héliosphère. Le système solaire est en son sein, et au-delà de cette région se trouve l’espace interstellaire. Pour comprendre l’héliosphère, Solar Orbiter examinera de près les régions polaires du soleil. Le bouclier thermique innovant de la mission peut résister à des températures allant jusqu’à 970 degrés Fahrenheit (520 degrés Celsius).

En relation: Le plus grand télescope solaire du monde produit une image inédite de notre étoile

Manifestations contre le télescope de trente mètres

Illustration d’un artiste du télescope de trente mètres au sommet du pic volcanique de Maunakea à Hawaï. (Crédit d’image: télescope de trente mètres)

Les Hawaïens indigènes appelés kia’i, ou protecteurs, ont continué leur protestations contre la construction du télescope de trente mètres (TMT) de 160 pieds de haut (49 mètres) cette année. TMT a vu le jour en 2003 lorsqu’un partenariat à but non lucratif s’est formé entre deux universités californiennes et des homologues au Japon, en Chine, en Inde et au Canada.

Les kia’i ont formé un campement pour protester contre le début de la construction à l’été 2019. Maunakea, affirment-ils, est un site religieux sacré pour les autochtones hawaïens et TMT serait un nouvel ajout massif au sommet qui est déjà peuplé d’environ un douzaines d’observatoires astronomiques.

Au revoir, télescope spatial Spitzer

Le 30 janvier, le télescope spatial Spitzer de la NASA a été déconnecté après avoir passé plus de 16 ans à observer l’univers. L’équipe de mission a mis le vaisseau spatial en hibernation permanente pour mettre fin à la mission; les membres de l’équipe pensent que le vaisseau spatial finira par se briser dans un champ de débris.

L’ancienne chef de projet de Spitzer, Suzanne Dodd, a déclaré dans un panel du 23 janvier au sujet du télescope qu’il avait découvert une « corne d’abondance » de détails cosmiques.

Spitzer a collecté des données en utilisant une technique appelée spectroscopie. Cela a permis aux scientifiques d’étudier l’univers en utilisant la partie infrarouge du spectre électromagnétique. Les scientifiques ont utilisé des données infrarouges pour en savoir plus sur la poussière spatiale et les particules qui ne brillent pas à la lumière visible comme le font les étoiles, offrant ainsi une image plus complète de l’univers.

Bonjour, comète NEOWISE

L’astrophysicien Gianluca Masi du Virtual Telescope Project a capturé cette vue de la comète Lovejoy au-dessus de Ceccano, en Italie, à l’été 2020. (Crédit d’image: Gianluca Masi / The Virtual Telescope Project)

La comète NEOWISE a été découverte en mars 2020 par la mission NEOWISE de la NASA et a ébloui les spectateurs sur Terre dans les semaines qui ont suivi. La comète glacée s’est rapprochée du soleil le 3 juillet et a survécu à la rencontre, permettant aux observateurs du ciel de s’émerveiller devant sa queue impressionnante alors qu’elle se dirigeait vers le système solaire externe. La comète NEOWISE ne sera pas de retour avant 6 800 ans.

En plus de la rendre plus belle, la luminosité de la comète a permis aux astronomes de collecter des données de haute qualité sur l’objet. Officiels de la NASA m’a dit que la dernière comète à présenter un spectacle aussi impressionnant était Hale-Bopp en 1997.

En relation: Des photos étonnantes de la comète NEOWISE depuis la Terre et l’espace

Plus: Le télescope Hubble capture une vue imprenable sur la comète NEOWISE après son spectaculaire spectacle aérien d’été

Grande conjonction de Saturne et de Jupiter

Le dernier événement céleste spectaculaire de 2020 était le « grande conjonction »de Saturne et Jupiter le 21 décembre, qui était également la date du solstice d’hiver de l’hémisphère nord.

Jupiter et Saturne pouvaient être vus côte à côte dans le ciel du soir peu après le coucher du soleil. Ils n’étaient séparés que d’un dixième de degré. Leur proximité dans le ciel ne s’est pas produite depuis plus de 400 ans.

Une fin fulgurante pour cette année historique. Une planète SkySat a capturé la grande conjonction de Jupiter et de Saturne – le passage du ciel nocturne le plus proche des deux planètes en près de 800 ans. Et sur cette note, nous sommes sortis! Bonnes vacances de la part de l’équipe Planet. pic.twitter.com/Is4xQTtaId23 décembre 2020

Les conjonctions entre ces deux planètes se produisent environ une fois toutes les deux décennies, lorsque la Terre, Jupiter et Saturne forment une ligne à travers l’espace. Les téléspectateurs assez chanceux pour avoir un ciel dégagé lors de l’observation de la conjonction pourraient également voir le scintillement des lunes galiléennes de Jupiter.

Suivez Doris Elin Urrutia sur Twitter @salazar_elin. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.