+ Les 10 meilleures séries de 2020:

2020 Tablette Tactile 10 Pouces FACETEL Q3 Tablette Android 10.0 avec 64Go, 4Go de RAM, Certification Google GSM Tablette PC, 5.0+8.0 MP Caméra, WiFi Uniquement, Bluetooth, GPS, OTG, FM-Or

★【Android 10.0,certifié GMS】La tablette de 10 pouces utilise un système d'exploitation Android 10.0 plus fluide. FACETEL tablette est certifiée par Google GMS. Vous pouvez accéder rapidement à Google Play à partir de votre tablette et vous permettre de télécharger les applications dont vous avez besoin, telles que Youtube, Facebook, Netflix, Google Meet etc. ★【2.5D Écran HD IPS】Tablette 10 pouces de résolution d'écran de 1280 x 800 IPS. Prise en charge des appareils photo 5,0 +8,0 MP. Batterie au de 8000 mAh.Le matériau innovant d'écran en verre trempé peut prévenir plus efficacement les éraflures. Le grand écran HD vous permet de regarder des films et des vidéos plus clairement, réduit les lésions oculaires et la fatigue lorsque. ★【WIFI Tablettes Tactile】Tablette avec 4 Go de mémoire intégrée et 64 Go de mémoire de stockage jusqu'à 128 Go,vous permettant de surfer sur le Web, regardez des vidéos Youtube et utilisez Facebook plus facilement. Soutenez WIFI, Vous pouvez accéder à Internet via une WIFI où que vous soyez. Rendez votre vie plus amusante! ★【Cadeau merveilleux 】1x10 pouces Android Tablet, 1xétui à comprimés, 1xClavier Bluetooth, 1 x Souris sans fil, 1xcasque 3,5 mm, 1xFilm protecteur, 1xCâble USB, 1xCâble OTG, 1xChargeur certifié UL, 1xManuel de l'utilisateur. Meilleure expérience rentable et cadeau idéal pour la famille et les enfants. ★ 【Service parfait】Nous fournissons 24 mois de service après-vente et de support technique. Nous avons une équipe technique professionnelle et une équipe de service client amicale. Si vous avez des questions ou des suggestions sur le produit, veuillez nous contacter à tout moment, nous vous aiderons à réparer (dommages non humains), résoudre complètement vos soucis.