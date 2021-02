Le premier mois de l’année est arrivé à sa fin et le site officiel What’s On Netflix a publié la liste des films les plus choisis par les utilisateurs du service de streaming dans le monde entier. En attendant l’arrivée des nouveaux titres sur la plateforme, en Divulgacher nous vous disons quels sont ces films.

La liste est composée de certaines productions originales de Netflix telles que We Can Be Heroes, le spin-off de The Adventures of Sharkboy et Lavagirl; et Pieces of a Woman, le film avec Vanessa Kirby, considéré comme l’un des candidats pour remporter les Oscars; aux succès grand écran comme Greenbook et Jumanji.

Voici les 10 films Netflix les plus regardés dans le monde en janvier 2021