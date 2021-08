L’équipe de défense de Scott Peterson se rapproche d’un nouveau procès

Scott RC Run Women's Windshield - AW21 - Black - Size: Large - womens

Haut capuche Scott RC Run Windshield Ajoutez une couche supplmentaire pour se protger du vent sans compromettre la vitesse sur les pistes avec le coupe-vent Scott RC Run. Avec un nouveau design innovant qui garantira un ajustement doux, confortable et protecteur, le coupe-vent RC Run vous permettra de vous sentir totalement protg contre les conditions difficiles. Grce l'utilisation de la technologie Toray Airtastic DURObreeze, son tissu ultra-lger vous permettra de vous sentir protg et l'aise pendant une longue priode. L'extrieur est trait avec un revtement hydrofuge durable DRYOzone FC Free. Le tissu DUROexpand vous permet d'effectuer une large gamme de mouvements sans aucune restriction. Lorsque vous commencez transpirer, la matire absorbe rapidement la sueur avant de l'vacuer par aspiration. Il sche ensuite rapidement et vous permet de vous sentir l'aise. La lgret du coupe-vent vous permettra de garder le rythme sur les pistes. Pour un ajustement personnalis, le il est dot d'un ourlet infrieur lastique qui s'adapte confortablement votre taille. Pour amliorer la visibilit et la scurit, des imprims rflchissants et fluorescents vous rendront visible la nuit ou en cas de faible luminosit. Le coupe-vent peut tre rang dans sa propre poche arrire du haut pour un transport facile.