L’équipage entièrement civil d’Inspiration4 de SpaceX détaille une mission «impressionnante»

L’équipage entièrement civil de SpaceX de l’Inspiration4 a parlé de son voyage « impressionnant » en orbite la semaine dernière dans une interview exclusive le lundi AUJOURD’HUI, deux jours après son retour sur Terre.

Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Sian Proctor et Chris Sembroski sont entrés dans l’histoire en tant que premier équipage à orbiter autour de la Terre sans astronaute professionnel à bord.

Ils ont parlé au présentateur de NBC Nightly News, Lester Holt, de la fusée en orbite à bord de la capsule Dragon de SpaceX, qui a atteint une altitude de 363 milles et leur a donné une vue imprenable sur la Terre à travers une fenêtre géante au sommet de la capsule.

« Cette dernière vue de la Terre dans la coupole m’a rendu ému, car c’était tellement impressionnant, et je savais que j’y penserais pour le reste de ma vie », a déclaré Arceneaux.

« Notre nom est Inspiration », a déclaré Proctor. « Pouvoir capturer cette vue et la ramener sur Terre est spécial. »

Isaacman, 38 ans, entrepreneur milliardaire et pilote accompli, a été le commandant de la mission, avec Proctor, 51 ans, marquant l’histoire en tant que première femme noire à servir de pilote de vaisseau spatial.

Arceneaux, 29 ans, assistant médical au St. Jude Children’s Research Hospital, est devenu le plus jeune Américain à avoir jamais voyagé dans l’espace et le premier avec une prothèse. Elle s’est fait retirer une partie de son fémur lorsqu’elle a été traitée pour un cancer des os à l’âge de 10 ans à St. Jude et est maintenant revenue là-bas pour aider d’autres enfants atteints de cancer.

« C’est difficile pour moi de comprendre parce que je me considère comme une personne ordinaire, mais j’espère que les gens pourront s’identifier à moi », a-t-elle déclaré.

L’équipage s’est entraîné pendant six mois avant de décoller le 15 septembre du centre spatial Kennedy en Floride. Ils sont revenus sur Terre dans l’océan Atlantique au large des côtes de la Floride trois jours plus tard.

« Chacun de nous a été changé d’une manière à laquelle nous ne nous attendions peut-être pas », a déclaré Sembroski, qui est un vétéran de l’Air Force et un ingénieur de données. « Et pour moi, c’était de pouvoir voir la Terre d’une manière qui m’a fait réaliser qu’il y a tellement de choses à voir en personne que je dois aller trouver ces endroits et explorer davantage. »

Proctor, scientifique et artiste, a réalisé le rêve de sa vie après avoir été finaliste pour devenir astronaute pour la NASA.

« Être capable de parler aux filles de couleur, et aux femmes de couleur, de mon expérience, et même des femmes plus âgées qui parfois, quand vous pensez que la meilleure partie de votre vie vous a dépassé en vieillissant, qu’il y a encore beaucoup apprendre, beaucoup à explorer, beaucoup à faire », a-t-elle déclaré.

Isaacman espère que la mission montre que voyager dans l’espace peut être un rêve pour bien plus que les astronautes professionnels.

« Je pense donc avoir des organisations comme SpaceX qui travaillent très dur pour réduire le coût des vols spatiaux, pour les rendre plus accessibles aux autres afin que nous puissions tous sortir et voyager parmi les étoiles », a-t-il déclaré.

Le voyage a doublé en tant que collecte de fonds massive pour St. Jude, Isaacman ayant lui-même fait un don de 100 millions de dollars dans le cadre d’un objectif de collecter 200 millions de dollars pour l’hôpital.

Arceneaux espère que sa participation à la mission historique pourra inspirer les enfants traités pour un cancer pédiatrique et d’autres confrontés à des difficultés dans la vie.

« J’ai eu quelques difficultés dans la vie, mais je pense que tout le monde en a d’une manière ou d’une autre », a-t-elle déclaré. « Je pense que tout le monde a dû surmonter quelque chose, et j’espère juste que les gens pourront regarder mon histoire et savoir que garder espoir, qu’il y aura des jours meilleurs, est si important. »

En rapport: