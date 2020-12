L’équipage de Mission: Impossible 7 part tôt en vacances après le Covid Rant de Tom Cruise

Les tensions sont vives sur les ensembles de Mission: impossible 7 au Royaume-Uni, depuis la mise en ligne d’un clip audio dans lequel l’acteur et producteur principal Tom Cruise pouvait être entendu déchirer deux membres d’équipage pour ne pas avoir respecté les règles de distanciation sociale. Maintenant, une source parlant à The Sun a rapporté que Cruise avait décidé de faire une pause tôt dans le tournage et de partir en vacances pour permettre aux choses de se calmer.

« Cela a été épuisant de garder la production sur les rails pendant si longtemps, et cela ne devient pas plus facile – Noël ne peut pas venir assez tôt. Tom a décidé qu’il était prêt pour une pause et va maintenant terminer le tournage pour 2020 vendredi et envolez-vous vers Miami pendant le week-end sur son jet privé pour passer Noël avec son fils. C’est la fin d’une année vraiment difficile, et un peu de temps mort semble être une bonne idée pour tout le monde car les tensions montent depuis un certain temps. «

Depuis que la tristement célèbre diatribe de Covid de Tom Cruise a fait son chemin en ligne, le tollé suscité par l’incident s’est intensifié. En outre, il est rapporté que cinq membres d’équipage ou plus qui étaient présents pendant la tirade ont quitté le projet. L’opinion publique sur le comportement de Cruise est mitigée, certains affirmant que l’acteur avait raison d’être si inquiet pour la sécurité de son casting et de son équipe, tandis que d’autres ont décrié l’approche autoritaire de Cruise pour traiter avec ses subordonnés. Vous pouvez lire une section du discours de Cruise ci-dessous.

« Nous voulons l’étalon-or. Ils sont là-bas à Hollywood en train de faire des films à cause de nous! Parce qu’ils croient en nous et en ce que nous faisons! Je suis au téléphone avec tous les putains de studios la nuit , les compagnies d’assurance, les producteurs, et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois que vous êtes les mères. Je ne veux plus jamais le revoir, jamais! Et si vous ne le fais pas tu es viré, si je te vois le refaire tu es f *** ing parti. Et si quelqu’un dans cette équipe le fait – c’est tout, et toi aussi et toi aussi. Et toi, don T’as jamais foutu de le refaire. C’est tout! Pas d’excuses. Tu peux le dire aux gens qui perdent leur putain de maison parce que notre industrie est fermée. Ça ne va pas mettre de la nourriture. leur table ou payer leurs études universitaires. C’est ce avec quoi je dors tous les soirs. L’avenir de cette putain d’industrie! Donc je suis désolé, je suis au-delà de vos excuses. Je vous l’ai dit et maintenant je le veux et si vous ne le faites pas, vous êtes absent. est un putain de film! Est-ce compris? «

Mission: impossible 7 étoiles Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Esai Morales, Hayley Atwell, Pom Klementieff et Shea Whigham. Le film arrive dans les salles le 19 novembre 2021, tandis que Mission: impossible 8 sorties le 4 novembre 2022. Cette nouvelle a été initialement publiée sur The Sun.

Sujets: Mission: Impossible 7, Mission Impossible