L’épouse de Richard Schiff: Qui est Sheila Kelley?

«J’aime ma femme», a déclaré l’acteur et réalisateur américain Richard Schiff, «mais parfois pas tellement. La frustration et les combats peuvent gâcher une bonne chose. Et juste au moment où une chose peut dépasser les différences et entrer dans le royaume de la paix et de la prospérité , une autre chose – une vieille idée ou une nouvelle interprétation ou toute étincelle qui rallume les paradigmes qui nous réconfortent – nous maintiendra là où nous sommes, là où c’est sûr. “

Richard Schiff se remet actuellement du COVID-19.

Le 16 novembre 2020, il a tweeté: «Je viens d’être retiré d’Oxygen !! Les marqueurs sont en baisse. Prudemment optimiste pour une sortie prochaine. Peut-être que toutes les prières et pensées ont besoin d’un grand merci. “

Sa femme, Sheila Kelley, a également reçu un diagnostic de COVID-19. Elle aussi va mieux, a rapporté Schiff, suscitant un intérêt pour son identité.

Qui est l’épouse de Richard Schiff, Sheila Kelley?

Sheila Roseline Kelley est née le 9 octobre 1961, ce qui fait d’elle une Balance.

Elle est née à Greensburg, en Pennsylvanie.

Sheila Kelley est une actrice de télévision.

En tant qu’actrice de télévision, elle a joué dans Le bon docteur, NCIS, Une fille bavarde, Perdu, Les Sopranos, Le projet Jennie, MDS, La division, Droit de la famille, ER, Touché par un ange, Sœurs, Ailes, Loi LA, et Trente et quelques.

Elle a également joué dans une variété de films.

Sheila Kelley est surtout connue pour ses apparitions dans Ce soir c’est le soir, L’histoire de Betty Ford, Terroriste en procès: les États-Unis contre Salim Ajami, Certaines filles, L’accomplissement de Mary Gray, Dettes privées, Effraction, Rester ensemble, Passions mortelles, Où est le cœur, La chasse, Porte-savon, De la pure chance, Lame sauvage, Poisson passion, Simple, Alors j’ai épousé un meurtrier à la hache, Mona doit mourir, Une passion à tuer, Un beau jour, Sante Fe, Infirmière Betty, Danser à l’iguane bleu, Mozart et la baleine, Bloodworth, et Week-end dernier.

Elle a également travaillé dans les coulisses de quelques films.

En tant que productrice, elle a travaillé sur Danser à l’iguane bleu.

Elle a travaillé comme chorégraphe de pole dance sur un épisode de Femmes au foyer désespérées intitulé “Vous devez obtenir un gadget.” Elle a également reçu un remerciement spécial dans le film documentaire «Why I Dance».

Pour se préparer à son rôle dans Danser à l’iguane bleu, elle a dû apprendre à se déshabiller.

Pour se préparer au rôle de «Stormy», Sheila Kelley a dû apprendre à faire de la pole dance et effectuer un strip-tease.

Après cette expérience, elle a combiné ses compétences de strip-teaseuse et de danseuse de ballet pour concevoir un entraînement de danse pour les femmes.

La routine d’entraînement s’appelle «S Factor» et se présente sous la forme de plusieurs DVD d’exercices.

Elle adore lire des livres.

Le 12 septembre 2020, elle a publié une photo de sa lecture Siège de l’âme par Gary Zukav.

En plus de s’engager dans la littérature, ses objectifs pandémiques sont de reprendre ses routines de pole dance.

Richard Schiff et Sheila Kelley se sont mariés en 1999.

Les deux sont ensemble depuis.

Ils ont deux enfants nommés Gus et Ruby.

