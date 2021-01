L’épouse de Merrick Garland: Qui est Lynn Garland?

Alors que le jour de l’inauguration se rapproche de plus en plus, Joe Biden nomme soigneusement des candidats pour remplir son cabinet avant de prendre ses fonctions le 20 janvier.

Le 6 janvier, il a été annoncé que Biden avait choisi le juge Merrick Garland comme son choix pour le procureur général, selon des sources proches de la situation.

L’annonce officielle concernant la sélection de Biden au poste de procureur général devrait avoir lieu le jeudi 7 janvier.

Le juge Merrick Garland a eu une expérience de travail assez impressionnante en tant qu’avocat et a été juge de circuit des États-Unis à la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia depuis 1997, il n’est donc pas étonnant que Biden l’aurait choisi pour être dans son cabinet.

Et nous savons tous qu’à côté de chaque homme qui réussit se trouve son partenaire tout aussi prospère et solidaire, et la femme de Merrick Garland ne fait pas exception.

Qui est la femme de Merrick Garland, Lynn Garland?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur la femme de Merrick Garland, Lynn Garland.

Lynn Garland et Merrick Garland sont mariés depuis 1987.

Le couple de longue date s’est marié au Harvard Club à New York le 19 septembre 1987.

À l’époque, Lynn était «assistante du personnel du vice-président en charge des opérations pour la division Melpar d’E-Systems Inc., un entrepreneur en électronique de défense à Falls Church, en Virginie».

L’article continue ci-dessous

C’est une femme instruite.

Lynn Garland est diplômée de la prestigieuse Brearley School, et également diplômée avec distinction de l’Université Harvard. Après son passage à Harvard, Garland a obtenu une maîtrise ès sciences en gestion des opérations de la Sloan School of Management du Massachusetts Institute of Technology.

Elle vient d’une famille d’avocats.

Il était donc évident qu’elle en épousât un!

Son père, Robert Rosenman, était avocat et son grand-père, Samuel Rosenman, a été juge à la Cour suprême de l’État de New York et conseiller spécial de Franklin D. Roosevelt et Harry S. Truman.

Parlez d’une histoire familiale impressionnante!

Merrick et Lynn Garland ont deux filles.

Merrick et Lynn Garland ont deux filles ensemble, Jessica et Rebecca Garland, qui sont maintenant toutes deux adultes.

Rebecca Garland aurait été diplômée de l’Université de Yale avec un diplôme en psychologie, puis a fréquenté la Harvard Business School pour obtenir sa maîtrise en administration des affaires.

Selon son LinkedIn, elle est actuellement à San Francisco et est la directrice des opérations régionales chez DaVita Kidney Care.

Jessica Garland est également diplômée de Yale et coprésidente de Yale Undergraduate Prison Project.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.