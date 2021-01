L’épouse de Jon Ossoff: qui est Alisha Kramer?

Jon Ossoff, le candidat démocrate au second tour des élections au Sénat de Géorgie, est prêt à occuper le siège du sénateur républicain David Perdue.

Ossoff, 33 ans, a déjà remporté la victoire dans un discours de remerciement publié sur ses réseaux sociaux. Ossoff a parlé de son domicile en Géorgie qu’il partage avec sa femme, Alisha Kramer.

Dans le discours, il a remercié sa femme et salué son travail dans le système de santé alors qu’il se jurait d’améliorer l’accès aux soins de santé pour les Géorgiens et d’arrêter la propagation du COVID-19.

Alisha Kramer, bien que essentielle dans la campagne d’Ossoff, est plus qu’une simple épouse solidaire. L’étudiante en médecine accomplie a consacré ses connaissances et son expertise à l’éducation

Qui est la femme de Jon Ossoff, Alisha Kramer?

Voici plus de détails sur le mariage et l’épouse du futur sénateur démocrate Jon Ossoff – et son rôle vital dans sa campagne.

Alisha est née et a grandi en Géorgie.

Comme son mari, Alisha est née et a grandi à Atlanta, en Géorgie. Elle a fréquenté l’Université de Georgetown à Washington DC aux côtés de Jon. Là, elle a obtenu un baccalauréat ès sciences en biologie de la santé mondiale en 2012.

Après avoir obtenu son diplôme, Alisha a travaillé en tant que gestionnaire de programme et assistante de recherche en politique de santé mondiale au Centre d’études stratégiques et internationales.

Jon, quant à lui, est diplômé de la School of Foreign Service de l’Université de Georgetown en 2009 avec un baccalauréat ès sciences.

Elle est résidente en médecine OB-Gyn.

En 2014, elle a commencé à poursuivre ses études en médecine à l’Université Emory.

Pendant cette période, elle a également obtenu une maîtrise en politique de la santé de la London School of Economics.

À partir de 2021, Alisha est résidente en médecine. Dans son discours post-électoral, Ossoff a salué le travail d’Alisha lors de l’accouchement à l’hôpital de Géorgie.

L’article continue ci-dessous

Elle a joué un rôle clé dans la campagne de son mari.

Pendant son séjour à Georgetown, Alisha était assistante de recherche dans un centre d’immunologie.

Au cours des derniers mois, Alisha a prêté son expertise à la campagne d’Ossoff.

Depuis mars, elle parle sur Twitter de l’importance de la distanciation sociale alors que son mari a continuellement promis qu’un vote pour lui signifierait minimiser les impacts de la pandémie.

En octobre, Alisha et Jon ont co-organisé un chat en direct sur Facebook pour répondre aux préoccupations des électeurs concernant le coronavirus. Alisha avait été testée positive pour le virus en juillet et connaissait donc de première main la gravité du virus.

Ossoff a présenté avec adoration Alisha comme « ma personne préférée dans le monde entier, ma meilleure amie, ma femme, l’incroyable docteur Alisha Kramer, OB / GYN, qui est mon héros et mon modèle et mon guide. »

Elle et John sont des amoureux du lycée.

Alisha et Jon sont sortis ensemble pendant 12 ans avant de se fiancer en 2017.

Ils fréquentaient le même lycée, Paideia School, une école privée indépendante du quartier de Druid Hills à Atlanta, et sortaient ensemble depuis leur adolescence.

Alisha, qui est gynécologue, n’a actuellement aucun enfant avec Jon.

Alice Kelly est une écrivaine qui couvre l’actualité et les sujets d’actualité. Vous la trouverez couvrant tout, des élections d’État aux tendances TikTok.