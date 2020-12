L’épouse de John Mulaney: qui est Annamarie Tendler?

John Mulaney a eu plusieurs émissions spéciales de comédie sur Netflix, avec sa plus récente première en décembre 2019. En plus de ses émissions spéciales de comédie, il était également écrivain sur Saturday Night Live pendant six saisons.

John Mulaney a été ouvert sur ses luttes passées contre la drogue et l’alcool, et le 21 décembre, il a été confirmé que Mulaney était entré dans un centre de réadaptation en Pennsylvanie après avoir rechuté pendant la pandémie.

« Les amis et la famille de John sont heureux qu’il reçoive enfin de l’aide et se concentre sur sa santé », a déclaré une source. «Ses fans savent qu’il a lutté dans le passé avec sobriété; il en a parlé ouvertement. Malheureusement, il a de nouveau lutté pendant la pandémie. Il est d’accord avec son rétablissement, il ne se bat pas contre la réadaptation.

Le passage surprise de Mulaney en cure de désintoxication a également alimenté les rumeurs selon lesquelles lui et sa femme, Annamarie Tendler, pourraient se diriger vers un divorce.

Qui est la femme de John Mulaney, Annamarie Tendler?

Voici ce que vous devez savoir sur Annamarie Tendler, sa relation avec Mulaney et les rumeurs selon lesquelles ils sont le dernier couple de célébrités à se rendre à Splitsville.

Ils sont mariés depuis 2014.

Mulaney et Annamarie Tendler se sont mariés en 2014 et résident actuellement à New York.

Elle a également fait une apparition dans son épisode de Comédiens dans les voitures, prendre un café, aux côtés de Jerry Seinfeld, où Seinfeld accompagne Mulaney dans une course de Tendler.

Mais que savons-nous d’autre d’elle? Elle est bien plus que la femme de ce comédien, c’est sûr!

Elle a un travail intéressant et a écrit quelques livres.

Tendler travaille pour une société appelée Silk Parlour et fabrique des abat-jours. Elle travaille également comme maquilleuse et a écrit un livre à ce sujet intitulé Le visage quotidien. Le livre regorge de tutoriels sur la façon d’appliquer le maquillage de différentes manières créatives.

Elle présente également ses compétences capillaires et a publié un livre intitulé Pin It! 20 coiffures fabuleuses en épingle à cheveux, donnant aux femmes un aperçu de la façon de travailler différentes coiffures avec des épingles à cheveux.

Leur chien est une star d’Instagram.

Mulaney et Tendler ne sont pas les deux seules célébrités de la famille.

Leur chien Petunia a sa propre page avec plus de 160 000 abonnés Instagram. Si vous êtes un grand fan de photos de bouledogues français, vous allez adorer cette page.

Ils voulaient que leur mariage soit différent.

Lorsque le couple s’est marié en 2014, Anna a expliqué pourquoi ils avaient choisi la belle Onteora Mountain House comme lieu. Elle a dit:

«D’abord et avant tout, John et moi voulions nous marier dans la nature. Bien que nous ayons vécu à New York pendant 10 ans, la cérémonie de mariage ressemblait à quelque chose qui devrait se dérouler dans un environnement paisible d’arbres et de montagnes au lieu de béton et Quand John et moi sommes sortis de la voiture et avons vu les panoramas tentaculaires et les arbres imposants, nous savions immédiatement que nous avions trouvé notre site de mariage. De plus, en cas de pluie, la cérémonie aurait lieu dans le magnifique pavillon en bois avec d’immenses fenêtres, de sorte que même à l’intérieur, la vue incroyable ne serait pas perdue. Nous savions qu’il pleuvait ou qu’il faisait beau, ce serait le cadre idéal pour la fête inspirée des années 1920 et déco boisée que nous avions imaginée. «

Tendler est une grande partie du stand-up de Mulaney.

Le comédien fait de sa femme et de la façon dont ils ont grandi un point central de ses stand-ups.

«Ma femme est juive. C’est une juive de New York. Je l’ai fait! Maintenant, j’ai été élevé catholique. Je ne sais pas si vous pouvez le dire à partir de tout sur moi. Ma femme est juive, j’ai grandi catholique, alors nous nous sommes mariés par un ami. Etre marié par un ami est une belle cérémonie qui aliène les religions des deux familles, tout en déroutant les personnes âgées lors du mariage », a-t-il déclaré dans l’un de ses spéciaux.

Elle a très peur des fantômes.

Tendler a parlé de ses craintes dans une interview, révélant:

«J’avais très peur d’emménager dans ma nouvelle maison. Elle a été construite dans les années 20, ce qui signifiait que les chances qu’elle soit hantée me paraissaient très élevées. Je ne voulais vraiment pas emménager dans une maison, avoir un La conjuration situation, puis besoin de déménager. Quelle galère. J’avais vécu dans des appartements depuis mes dix-huit ans, donc si j’entendais des bruits bizarres, je pourrais le blâmer sur mes voisins. Si des choses étranges se produisent dans une maison indépendante, vous êtes tout simplement hanté. Donc, mon premier jour là-bas, j’ai traversé toute la maison avec de la sauge brûlante et vous feriez mieux de croire que j’ai nettoyé chaque coin de chaque pièce. J’ai également eu une conversation avec des esprits qui vivaient peut-être encore là-bas. C’était comme ça: Salut les fantômes! Je ne sais pas si vous y êtes ou non, mais j’ai besoin que vous sachiez que je vis dans cette maison maintenant. Si vous êtes un fantôme gentil et amical, n’hésitez pas à rester ici, ne faites rien la nuit qui me fasse peur. J’apprécierais vraiment que vous restiez bas. Si vous êtes un mauvais esprit, partez et ne revenez jamais! Je dois dire que ma maison est plutôt exempte de fantômes. «

Elle a affirmé que Ben Affleck l’avait pelotée.

Après que l’actrice Hilarie Burton a accusé l’acteur de l’avoir pelotée et qu’il s’est excusé sur Twitter, le maquilleur a fait la même déclaration.

Tendler a tweeté que l’acteur l’avait pelotée lors d’une after-party des Golden Globes 2014 et qu’elle voulait des excuses.

Elle a écrit: « Il est passé à côté de moi, a pris mes fesses en coupe et a pressé son doigt dans ma fissure. »

Tendler a déclaré dans un tweet de suivi: «Je suppose qu’il a essayé de le jouer comme s’il me déplaçait poliment hors du chemin et oups a touché mes fesses au lieu de mon bas du dos? Comme la plupart des femmes dans ces situations, je n’ai rien dit, mais j’ai beaucoup réfléchi à ce que je dirais si je le revoyais un jour.

Affleck n’a pas encore reconnu la réclamation.

Mulaney et Tendler ont récemment été frappés par des rumeurs de divorce.

Dis que non!

Les fans du monde entier craignent qu’en raison du passage de John Mulaney en cure de désintoxication, le couple se dirige vers un divorce.

« John Mulaney et Annamarie Tendler divorcent: ce n’est pas réel. Ça ne peut pas être. Qui le **** va garder le chien. Je ne vais pas bien », a écrit un fan, avant d’ajouter, « c’est une rumeur mais … elle a supprimé « mulaney » de ses poignées ig, puis a également changé le nom de son site Web avant de tout supprimer. «

Cependant, après avoir consulté son site Web personnel, une partie de l’affirmation ci-dessus n’est pas vraie, comme le dit encore une section de sa page À propos de l’artiste: « Anna Tendler Mulaney est une artiste qui a un penchant pour l’excentrique. Elle fabrique chaque abat-jour entièrement à la main en utilisant des tissus, des garnitures et des franges nouveaux et vintage. Outre les abat-jours, le travail d’Anna dans le domaine de la fibre comprend la broderie, le tissage et la conservation des textiles. «

Elle a cependant supprimé sa page Instagram juste avant le drame de réadaptation de son mari.

« ok, je vais faire des potins, qu’est-ce que vous pensez être à propos de john mulaney et annamarie tendler après qu’elle: – ne l’a pas suivi sur insta – a supprimé mulaney de son nom sur insta – a supprimé son compte et ensuite il: – a retourné des commentaires sur les photos d’elle sur son compte », a interrogé un fan de Twitter.

Le même utilisateur Twitter a par la suite ajouté un mettre à jour leur premier tweet, en écrivant, « mise à jour positive (?): il y a une théorie selon laquelle elle pourrait changer de marque! aussi John et Anna se sont récemment parlé l’un de l’autre récemment (au cours du mois dernier) et se sont décrits comme mari / femme, etc. »

