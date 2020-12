L’épouse de Jason Bateman: Qui est Amanda Anka?

Saturday Night Live revient au petit écran cette semaine et l’acteur Jason Bateman animera la longue série de sketchs humoristiques le 5 décembre.

La star de la musique country Morgan Wallen sera l’invitée musicale de l’épisode de Bateman. Wallen était à l’origine censé jouer dans la série en octobre lorsque le comédien Bill Burr l’a accueilli, mais a été remplacé lorsqu’il a violé les consignes de sécurité COVID de la série peu de temps avant son arrivée.

Alors que tout le monde sait qui est Jason Bateman, nous sommes curieux de connaître sa femme depuis près de deux décennies, l’actrice Amanda Anka.

Qui est la femme de Jason Bateman, Amanda Anka?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la femme de Jason Bateman, Amanda Anka, y compris des détails doux sur leur relation à long terme.

Elle est originaire de New York.

Amanda Anka est née à New York le 10 décembre 1968, ce qui signifie qu’elle est une Sagitarrius.

Ses parents sont l’acteur et musicien Paul Anka et l’ancien mannequin Anne de Zogheb, et elle a quatre frères et sœurs: Alicia Anka, Athea Anka, Amelia Anka et Alexandra Anka. Elle a également un demi-frère nommé Ethan Anka.

Amanda Anka est une actrice qui est apparue dans des émissions comme Buffy contre les vampires, Beverly Hills, 90210, Le Batman, Les Fosters, et Des os. Elle a également un crédit de voix off pour la série Le plus grand événement de l’histoire de la télévision.

Amanda a également un crédit producteur sur Le spectacle du matin, qui met en vedette Jennifer Aniston, Steve Carell et Reese Witherspoon.

Jason Bateman et Amanda Anka sont mariés depuis près de deux décennies.

Jason Bateman et Amanda Anka se connaissent depuis l’âge de 18 ans et se sont mariés le 3 juillet 2001 après s’être fréquentés pendant environ deux ans.

le Développement arrêté La star est toujours reconnaissante pour sa femme et leur relation et jaillit régulièrement d’elle lors des interviews.

« Notre mariage a défié toutes les chances et fonctionne très bien. Nous sommes vraiment conscients de nos limites. Nous savons comment nous déranger et ne pas nous déranger », a-t-il déclaré.

«Si vous ne vous entendez pas, ce sont des ordures. Avec une petite amie, vous vous battez, vous partez. Avec nous, on apprend à se battre rapidement ou pas du tout. Je voulais épouser un ami. Les amis durent plus longtemps », a-t-il ajouté.

Qui sont les enfants de Jason Bateman et Amanda Anka?

Jason Bateman et Amanda Anka ont deux enfants: Francesca Nora Bateman, qui fête ses quatorze ans le 28 octobre, et Maple Sylvie Bateman, qui a célébré son huitième anniversaire le 10 février.

L’article continue ci-dessous

«Être père de deux enfants est tout ce que je voulais. Je suis un grand fan du mariage et je suis papa », dit-il. «Et ma femme, Amanda, facilite ces choses. Elle me gâte; elle rend le mari simple.

Amanda Anka est amie avec des A-listers.

Amanda Anka est une amie proche de l’actrice Jennifer Aniston, ce qui est tout à fait logique compte tenu du fait que Jason et Jen ont joué dans plusieurs films ensemble, y compris Horrible Bosses, L’interrupteur, et Fête de Noël au bureau.

Amanda a assisté l’année dernière à la «remise d’amis» de Jennifer Aniston avec Jason, avec d’autres vedettes comme Jimmy Kimmel et sa femme Molly McNearney, Will Arnett et Courtney Cox.

Elle fait beaucoup de «gros travaux» à la maison.

Derrière chaque homme qui réussit se cache une femme forte et confiante qui sait comment s’occuper des affaires, et Amanda n’est pas différente.

Jason félicite régulièrement sa femme d’être un super-héros et a révélé qu’elle tenait le fort pendant qu’il travaillait.

« [She makes it simple] en faisant beaucoup de gros travaux lorsque je suis très occupé par le travail », a-t-il déclaré.

«J’essaie de me rattraper le week-end et quand je rentre à la maison. Je respecte le fait qu’elle doive affronter les deux enfants toute seule.

Amanda Anka est le plus grand système de fans et de soutien de Jason Bateman.

« Ma femme me maintient vraiment ancrée en ne faisant rien d’autre que d’être elle, » il a dit. «Elle a elle-même une carrière à plein temps, et elle est capable d’être une maman incroyable, et elle est aussi presque papa à plein temps parce que je suis tellement hors de la ville.

«Je suis étonné par cela. Cela me tient au sol. Cela me rappelle que j’ai un exemple vraiment fort pour être à la hauteur de ce qu’elle montre », a-t-il ajouté.

Ce n’est pas la première fois que Jason Bateman est hébergé SNL.

Ce n’est pas le premier de Jason Bateman Saturday Night Live rodeo.

le Développement arrêté star a précédemment accueilli le spectacle de comédie de sketchs en 2005, et Kelly Clarkson a joué en tant qu’invité musicale.

Vous pouvez voir l’épisode de Jason Bateman de Saturday Night Live le 5 décembre sur NBC à 23 h 30 HE.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.