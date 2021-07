L’épisode 12 d’Acapulco Shore 8 aura un programme spécial : comment et quand le regarder

Rive d’Acapulco est la série la plus populaire de l’histoire de tv. Bien qu’elle ait émergé comme une chaîne musicale, au fil du temps, elle gagnait du terrain dans le monde de la réalité. Alors il a battu de gros paris comme Ensuite, branchez-moi dans la machine et même le sien Jersey Shore, l’émission américaine dont s’inspire cette version latine depuis 2014, année de sa première diffusion à l’antenne.

La saison 8 de la série est en route épisode 12 Et comme chaque semaine on peut le voir ce mardi, uniquement, cette fois-ci à des horaires particuliers. La raison a à voir avec MTV MIAW 2021, qui après un an d’absence en raison de la pandémie de coronavirus est revenu à l’écran de la chaîne. Pour cette raison, la grille de programmation s’est déplacée de manière exceptionnelle et nous vous disons ici quand voir ce nouveau chapitre.

Quand regarder l’épisode 12 d’Acapulco Shore 8

Il ne faudra pas longtemps avant la saison 8 de Rive d’Acapulco. Elle a commencé à être diffusée en avril et son arrivée sur la chaîne n’a pas été facile. En fait, en raison de la pandémie, le format original a dû être modifié. Comme on a pu le voir, les participants ne pouvaient pas entrer dans les bars ou les discothèques, au contraire, toute la prestation a été filmée à l’intérieur d’un super manoir.

Maintenant, cela n’a pas arrêté le rivages Ils ont fait leur propre truc et il y aurait dans chaque chapitre une nouvelle émeute plus de conflits et de combats entre certains membres. Mais ce n’est pas tout. De plus, ils avaient déjà l’influenceur argentin en tant qu’invité Charlotte Caniggia et le brésilien Novinho. Et ce chapitre pourra voir une nouvelle confrontation. Cette fois, ce sera entre Diégo Oui Matheus et il ne sera pas facile de les calmer.

le Acapulco Shore Épisode 12 8 Ceci peut être fait Mardi 13 juillet à 21h dans toute l’Amérique latine juste après le Tapis rose du MIAW 2021. À la fin du chapitre, la programmation se poursuivra avec le spectacle principal des Best of Youth Music Awards de cette année, animé par Kali Uchis déjà l’influenceuse mexicaine Kenya. Également à neuf heures du soir, le chapitre sera créé en primordial +.