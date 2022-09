Leonardo DiCaprio : une ex-petite amie défend la vie amoureuse de l’acteur

in

Une ancienne compagne de Leonardo DiCaprio a fait référence à la vie amoureuse de la star hollywoodienne et l’a défendu contre une situation bien particulière.

Les vies amoureuses des personnalités hollywoodiennes attirent puissamment l’attention du grand public qui ne résiste pas à l’actualité à ce sujet. L’un des personnages les plus marquants est Leonardo DiCaprioqui trouve toujours un partenaire avec qui partager l’amour, bien qu’il y ait une caractéristique presque obligatoire chez ces femmes : elles ne doivent pas dépasser 25 ans.

Leonardo DiCaprio Il a pris le monde d’Hollywood par surprise en raison de ses traits attrayants qui l’ont aidé à ouvrir les portes de différents projets, mais c’est son talent d’acteur qui l’a finalement fait rester dans l’industrie et réussir, devenant l’un des grands représentants de son génération avec une reconnaissance et des récompenses de l’ampleur de l’Oscar et du Golden Globe.

À tel point que ce talent de l’industrie a attiré l’attention des gens avec des films comme Titanic, La Plage, Le Revenant, L’Aviateur, Le Loup de Wall Street Oui il était une fois à hollywood, entre autres. Il est également important de noter que sa vie sentimentale est scrutée par le public, surtout maintenant avec la rupture de la relation affective qui l’unissait à Camila Morrone.

La vie amoureuse saisissante de Leonardo DiCaprio

Une ex-petite amie de l’acteur, Kristen Zhangest sorti parler de Leo avec Personnes: « J’ai visité Leo pendant de longues périodes sur différents plateaux dans différents pays. J’aimais ses amis et il aimait les miens. Nous étions comme une grande famille heureuse. Leo était un petit ami très gentil et prévenant. Nous avons aussi eu des moments difficiles comme tous les couples, et nous nous sommes séparés un peu en 1997, puis nous nous sommes remis ensemble. »

Cependant, l’histoire avait un résultat attendu: « Ensuite, environ 4 mois après mon 25e anniversaire (ha, je sais ce que vous pensez), c’est fini pour toujours », raconta à la femme sa relation amoureuse avec le protagoniste de Titaniques. « Nous étions des enfants. Mes amis connaissaient leurs amis et Hollywood à l’époque était comme un grand lycée. C’était, oserais-je dire, une époque innocente. »Zhang a ajouté.

Kristen Zhang a appelé à l’arrêt des gros titres et des commentaires discriminatoires en ce qui concerne la dernière rupture de Leo avec Camila Morrone peu après le 25e anniversaire de ce dernier. Mais celui qui était le partenaire de DiCaprio dans les années 90 a eu un moment d’inspiration quand il a demandé de plaire « Continuons avec les mèmes amusants, ils sont stellaires. Ils le sont vraiment ». Ça va?

