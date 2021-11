Leonardo DiCaprio incarnera le leader du culte de Jonestown dans le film de Jim Jones

MGM présentera l’histoire de l’un des chefs de culte les plus notoires de l’histoire sur grand écran. Le studio vient de donner son feu vert à Jim Jones, un nouveau film mettant en vedette l’acteur oscarisé Leonardo DiCaprio comme le tristement célèbre chef de culte religieux qui a orchestré le suicide de masse à Jonestown en 1978, faisant plus de 900 morts. DiCaprio produit également le long métrage via sa bannière Appian Way aux côtés de Jennifer Davisson.

Producteur exécutif Scott Rosenberg (Venin) a écrit le script de Jim Jones. Le film est directement basé sur la tragédie de la vie réelle et les événements qui l’ont précédée, avec Jim Jones construisant Jonestown en Guyane en 1974 et convainquant des centaines d’adeptes de vivre avec lui dans une société socialiste libre du contrôle du gouvernement américain. En 1978, un représentant américain s’est rendu à Jonestown pour enquêter sur le culte notoire et a été assassiné par les partisans de Jones avec un groupe de transfuges.

Après les meurtres, Jim Jones a ordonné la mort par suicide de tous ses partisans, consistant principalement à leur faire boire du Flavour Aid mélangé à du cyanure. À la fin de l’horrible incident, 918 personnes à Jonestown étaient mortes, et plus de 300 d’entre elles étaient des enfants. La tragédie fait de Jones l’un des chefs de culte les plus infâmes de tous les temps, inspirant une pléthore de documentaires ainsi que diverses représentations télévisées et cinématographiques. 2016 Le voile a également été fortement inspiré par Jim Jones avec Thomas Jane jouant un chef de culte très similaire nommé Jim Jacobs.

Leonardo DiCaprio, qui a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle pour 2016 Le revenant, assume l’un de ses rôles les plus sombres à ce jour avec Jim Jones. Avant cela, il peut ensuite être vu dans la comédie d’Adam McKay Ne cherchez pas dans le cadre d’un ensemble de stars qui comprend également d’autres grandes stars comme Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Timothee Chalamet, Cate Blanchett, Ariana Granda et Meryl Streep. L’acteur acclamé jouera également dans le prochain drame occidental de Martin Scorsese Tueurs de la Lune Fleur avec Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone et Brendan Fraser.

Le vrai crime devenant de plus en plus populaire à l’ère moderne, des personnalités comme Jim Jones ont fait l’objet de plus d’attention ces dernières années. Ces derniers temps, les cultes en général ont également attiré davantage l’attention des médias, avec Heaven’s Gate et Marshall Applewhite également de retour sous les projecteurs. Ce groupe religieux, qui a vu la mort par suicide de près de 40 membres en 1997 sous prétexte qu’ils monteraient à bord d’un vaisseau spatial en attente, a été présenté dans les récentes docuseries de HBO Max. Heaven’s Gate : le culte des sectes.

Jim Jones n’a pas de date de sortie fixée pour le moment, mais MGM prévoit de sortir le long métrage dans les salles de cinéma. Nous avons vu Leonardo DiCaprio jouer des personnages plutôt ignobles dans le passé, et bien qu’il ait déjà sept nominations aux Oscars au total, il y a de fortes chances qu’il puisse en aligner un autre s’il livre une autre performance solide en tant que chef de culte infâme. Il n’est pas clair quand la prise de vue doit commencer le Jim Jones film. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.