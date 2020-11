Leonardo DiCaprio était tellement excité quand il a découvert qu’il allait travailler avec Martin Scorsese, il a renversé du pad thaï sur toute la plage

Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese ont une longue histoire de collaboration et ne manquent jamais de livrer de grands films. Avec cinq collaborations au total, les deux ont un rapport comparable à peu. De Shutter Island à Les défunts, tout ce qu’ils touchent se transforme en or cinématographique.

Cependant, à un moment donné, DiCaprio espérait seulement pouvoir travailler avec le réalisateur légendaire. Quand il en a finalement eu l’occasion, il était tellement excité qu’il a renversé son pad thai sur toute la plage.

Leonardo DiCaprio voulait mal travailler avec Martin Scorsese

Lorsque DiCaprio a rencontré pour la première fois Scorsese, il était un jeune enfant qui venait de jouer dans Que mange Gilbert Grape. Il est tombé sur Scorsese lors d’une fête et a été choqué que le cinéaste prolifique sache qui il était, a-t-il admis dans un 2014 refait surface. Variété entrevue.

« Je suis tombé sur lui lors d’une sorte d’after-party pour un film, et je me suis approché de lui et j’ai été un peu choqué de le rencontrer », a révélé DiCaprio.

Au cours de leur échange initial, DiCaprio a été surpris de découvrir que Scorsese avait vu son travail. Le réalisateur s’est précipité hors de l’événement, échangeant seulement quelques mots, mais DiCaprio savait qu’il voulait travailler avec Scorsese après la rencontre.

«Ce genre de choses a fait tourner le temps», a déclaré DiCaprio. «Pas de tic-tac, mais mon esprit pense: ‘Peut-être que je pourrais travailler avec ce type un jour. … »

Leonardo DiCaprio mangeait du pad thai sur la plage quand il a découvert qu’il travaillerait avec Martin Scorsese

Après leur rencontre, DiCaprio a poursuivi Scorsese sans relâche, essayant de voir sur quoi il travaillait. Son agent a découvert que Scorsese développait Gangs de New-York, et à partir de ce moment, DiCaprio a fait pression pour se faire mettre dans le film.

« J’ai continué en quelque sorte à pénétrer sa représentation avec la mienne et à dire: ‘Je veux faire ceci, je veux faire ceci, je veux faire ceci, je veux faire ceci' », a déclaré DiCaprio. «Et je mangeais mon pad thai en train de faire la plage, je me souviens du moment où j’ai reçu l’appel que j’avais mes nouilles à la main, et il dit: ‘Il veut faire le film.’ Et j’ai laissé tomber mon pad thai et je n’ai pas pu manger… »

Martin Scorsese ne pensait pas que Leonardo DiCaprio voudrait travailler avec lui

Même si Scorsese était déjà un réalisateur très respecté avant de créer Gangs de New-York, il n’était pas sûr que DiCaprio voudrait travailler avec lui. Après avoir vu Titanesque, il a supposé que DiCaprio était une star de cinéma qui n’était qu’après les films à succès. Dans la même interview, DiCaprio a ri à l’idée qu’un acteur ne veuille pas travailler avec Scorsese.

« Cela étant dit, je veux dire, qui ne voudrait pas travailler avec Martin Scorsese? » Demanda DiCaprio en riant. «Je veux dire, n’importe qui sauterait sur l’occasion de travailler avec lui, bien sûr.

Heureusement, les titans d’Hollywood se sont mis sur la même longueur d’onde et se sont enfermés dans le film Gangs de New-York. Le film a rapporté 193 millions de dollars et a remporté 10 nominations aux Oscars.