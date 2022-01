Leonardo DiCaprio a inventé la dernière ligne « dévastatrice » de Don’t Look Up

Dans une nouvelle interview avec Insider, McKay a révélé que le scénario était en quelque sorte un effort de collaboration et que DiCaprio a non seulement proposé la ligne de clôture du film, mais a également insisté pour qu’il l’essaie dans le montage final.

Il a dit: « Croyez-le ou non, cette ligne à la fin du film où il dit: » Nous avons vraiment eu [everything, didn’t we?]’ ce n’était pas dans le script. Il est venu avec ça le jour du tournage.

« Vous ne voulez pas traumatiser le public, mais vous voulez qu’il le frappe. Nous n’avions donc pas cette ligne, et cela approche de la coupe finale. Nous n’avons plus beaucoup de temps. Et Leo était là et a dit , « Tu n’es pas obligé d’essayer cette ligne? C’était vraiment puissant quand nous l’avons fait. »