Leonardo DiCaprio a félicité l’Argentine: pourquoi et qu’a-t-il dit?

Nous savons tous que Leonardo DiCaprio, Comme d’autres stars d’Hollywood, il est un ardent défenseur des droits des animaux et un militant pour le soin de l’environnement. Désormais, le lauréat d’un Oscar a félicité l’Argentine pour un exploit réalisé dans la province de Corrientes.

Leonardo DiCaprio, a félicité le gouvernement argentin via son compte Instagram pour son engagement envers les animaux et le soin du parc national de la province de Corrientes.

Leo DiCaprio est un acteur reconnu pour son énorme talent lorsqu’il s’agit de faire son travail. Il est connu pour des films comme Le loup de Wall Street, Titanic et Il était une fois à Hollywood, parmi d’autres grands succès. Cependant, en plus d’être une célébrité reconnue dans le monde entier, il est aussi un fidèle défenseur des droits des animaux et un militant pour le soin de l’environnement. On peut constamment le voir défendre ses idéaux sur son compte Instagram.

Cette semaine, l’Argentine a été témoin d’incroyables nouvelles: le retour des jaguars, une espèce en danger d’extinction. Leo, qui est marié à l’Argentine Camila Monroe, a dédié quelques mots à tous ceux qui ont travaillé pour rendre cela possible.

« Après une absence de 70 ans, les jaguars errent à nouveau librement dans les zones humides d’Iberá en Argentine », commencé. << Félicitations au gouvernement argentin, aux parcs nationaux d'Argentine, à la province de Corrientes, à la Fundación Rewilding Argentina et à Tompkins Conservation pour leur engagement à reconstruire cette espèce emblématique, ainsi qu'aux communautés locales d'Iberá et à tous les habitants de Corrientes qui ont soutenu cet effort sans précédent et je salue le retour de la Jaguar! Je soutiens Tompkins Conservation, y compris dans leurs efforts passionnants de reconstruction de Jaguar, depuis de nombreuses années. " ajoutée.

« Avec la libération de la femelle jaguar Mariua et de ses deux petits nés au centre de réintroduction de Jaguar, Karai et Pora, l’Argentine a franchi une étape importante pour restaurer ce prédateur principal dans le Parque Gran Iberá, une zone sauvage protégée de 1,7 million acres, et pour assurer l’avenir du jaguar en Argentine, où l’espèce est en danger critique d’extinction et où il en reste moins de 200 « a expliqué le protagoniste du Titanic.

Pour finir, il a écrit: «Le retour du jaguar contribuera également à restaurer la pleine santé de l’écosystème d’Iberá, tout comme le retour des loups à Yellowstone aux États-Unis. L’Argentine adopte cette importante stratégie de reconstruction comme un outil de lutte contre la crise d’extinction. Et vers une planète plus saine, plus sûre et plus équitable. «

DiCaprio travaille actuellement sur de nombreux nouveaux films qui sortiront en 2021 et dans les prochaines années. Parmi eux, un biopic de Teddy Roosevelt réalisé par Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon avec Robert De Niro; et Don’t Look Up, en face de Meryl Streep, pour Netflix.