Leonardo DiCaprio a dû porter une minerve après sa tristement célèbre scène «  Quaalude  » – «  C’était 3 jours à ramper  »

Leonardo DiCaprio a des dizaines d’histoires folles sur son expérience de travail le loup de Wall Street. Le film scandaleux est plein d’humour noir, de consommation de drogue endémique et de langage vulgaire, mais il est encore difficile de s’en détourner.

L’une des scènes les plus populaires du film est la séquence quaalude, dans laquelle un DiCaprio drogué perd le contrôle de son corps. Aussi hilarante que soit la scène, DiCaprio s’est en fait blessé en le filmant.

Leonardo DiCaprio s’est blessé lors du tournage de la séquence quaalude dans « Le loup de Wall Street »

La séquence de quaalude folle de DiCaprio est l’un des moments les plus mémorables du film.

Après avoir ingéré un lot particulièrement puissant de sédatif, il perd le contrôle de son corps et doit se traîner jusqu’à sa voiture et rentrer chez lui. Dans une tournure hilarante des événements, il se jette dans une volée d’escaliers en brique et soulève la porte de sa Lamborghini du bout du pied.

Aussi fou que la séquence d’événements paraissait à l’écran, c’était encore plus fou de devoir filmer. En fait, les choses étaient si sauvages que DiCaprio s’est blessé lors du tournage de la scène.

«Ouais, j’étais dans une minerve pendant un petit moment… ouais, quelque chose comme ça», a confirmé DiCaprio dans un 2014 resurfacé Variété entrevue. «Eh bien, ça a été trois jours à ramper comme ça, mais c’était… je m’en suis remis.

Leonardo DiCaprio s’est inspiré pour la scène de ‘Goodfellas’

DiCaprio savait qu’il voulait rendre la scène quaalude aussi mémorable que possible, alors il s’est tourné vers un autre film classique de Scorsese pour l’inspiration.

«Eh bien, je savais que lorsque je parlais avec Marty de ce film, j’ai dit: ‘Écoutez, ça doit me sentir comment le segment dans Goodfellas ressenti avec Ray Liotta, avec la cocaïne et la sauce marinara… avec les hélicoptères. Tout le film devrait avoir cette énergie. » Nous savions donc que cette séquence de qualité, qui était une combinaison de nombreuses scènes auxquelles nous avons fusionné pour ajouter plus de tension, devait égaliser la mise.

Les financiers du « Loup de Wall Street » ont donné à Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese un contrôle créatif complet

DiCaprio a lutté pendant plusieurs années pour trouver des financiers qui soutiendraient sa vision le loup de Wall Street. Son matériel risqué n’était pas quelque chose dans lequel les studios étaient impatients d’investir, ce qui l’a obligé à trouver des bienfaiteurs extérieurs.

Une fois qu’il a trouvé des financiers pour le film, DiCaprio et Scorsese avaient libre cours pour créer le film exactement comme ils le voulaient. Leur nouveau soutien leur a donné la liberté de donner vie à la scène quaalude scandaleuse.

«C’était la beauté d’avoir des financiers et des gens qui nous ont vraiment encouragés, c’était vraiment notre film. … Beaucoup de gens disent cela, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d’être influencé par d’autres voix lorsque vous faites un film. … C’était juste nous en tant qu’artistes, qui disions: ‘C’est le film que nous allons faire, et ça va être grossier, et ça va être hédoniste, et ça va être hardcore, mais ça reflète la culture autour de nous et ce monde . Et nous allons dire la vérité à ce sujet.