Leo Ponzio visite ESPN Playroom mardi avant ses adieux

Avant les adieux de l’éternel capitaine de River Plate, Leonardo Ponzio, le footballeur se rendra mardi prochain à ESPN Playroom pour un show incontournable.

© ESPNLéo Ponzio et Miguel Granados

Léonard Ponzio Il a eu une carrière de footballeur où il s’est démarqué surtout en son temps à River Plateoù il est devenu capitaine et une référence pour le club millionnaire, en plus d’être le joueur qui a remporté le plus de titres avec la bande rouge, atteignant 17 consécrations, étant un bastion au milieu du terrain, fermant les portes aux attaques rivales et laissant tout dans chacun de ses discours.

Ce numéro 5 qui a su conquérir le cœur des fans de River Plate qui le reconnaît comme un vrai « Lion » ou la « capitaine éternel » du club fera ses adieux officiels le 21 septembre lors de ce qui sera un événement très spécial pour tous ceux qui ressentent ce maillot comme le leur, en plus d’avoir la visite de joueurs de toutes les époques du millionnaire.

Leo Ponzio à ESPN Playroom avant ses adieux

Salle de jeux ESPNl’émission animée par la dynamique Miguel Granados et produit par PEGSAaura la présence luxueuse de Léonard Ponzio le mardi 20 septembre prochain à 23h00 ESPN2. Cette rencontre sera très spéciale tant pour le joueur que pour les fans de Rivière en prélude aux adieux que le footballeur fera au stade Monumental.

Migue aura l’occasion de s’entretenir avec la référence qui a disputé 357 matchs sous le maillot millionnaire et vivra un événement inoubliable lors de ses adieux que vous pourrez voir via la plateforme de streaming le mercredi 21 à 21h00. Étoile+. Tout cela dans le cadre du programme Salle de jeux ESPN où le populaire sera aussi invité Nati Jota. Dans ce contexte, Ponzio subira une série de fausses nouvelles pour répondre « réel » Soit « faux » aux gros titres de Giannis (la voix de Playroom).

Lors du traditionnel repas de Salle de jeux ESPN, Migue et Leo partageront la table accompagnés de Nati Jota. Le menu, du chef Gastón Storace, comprendra un Special Veggie Burger avec des frites en plat principal et un roulé aux pommes avec des poires au safran, de la poudre d’hibiscus et de la crème fouettée en dessert. Il y aura également un apéritif savoureux avec des beignets d’épinards et des nachos au pico de gallo.

Pour couronner cette rencontre unique avec Léonard Ponzio dans Salle de jeux ESPN, le duel de basket-ball classique de Migue aura lieu avec son invité de service. Mais, en plus, le chauffeur propose un défi d’acteur très divertissant auquel participeront le footballeur et l’influenceur. Nati Jota, où ils doivent recréer une scène de film mythique. Épingle de sûreté!

