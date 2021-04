L’entraîneur de Baylor a montré des clips d’équipe de «  tout le monde et leur maman  » disant que Gonzaga gagnerait

L’équipe masculine de basket-ball de l’Université Baylor a passé la saison à vivre dans l’ombre de Gonzaga invaincu, que l’entraîneur-chef Scott Drew ne leur a pas laissé oublier avant le match de championnat national de lundi soir.

« Je pense que l’entraîneur Drew et le personnel font un excellent travail en nous montrant des clips de tout le monde et de leur maman nous donnant des conneries et en disant simplement comment Gonzaga va nous battre, donc cela ajoute toujours de l’huile sur le feu », a déclaré le garde junior Jared Butler. AUJOURD’HUI mardi. « Mais en même temps, nous sommes de grands concurrents et nous voulions le faire pour nous, et les gars que nous avons dans notre équipe, et les sacrifices que nous avons faits. »

Baylor a mis fin au rêve de Gonzaga de devenir la première équipe masculine de basket-ball invaincue de la Division I depuis l’Indiana en 1976 avec une victoire dominante 86-70 pour le premier championnat national des Bears dans l’histoire du programme.

Une équipe qui est entrée dans le tournoi classée n ° 2 au pays derrière Gonzaga a vaincu les Bulldogs (31-1) en prenant une avance de 9-0 et sans jamais regarder en arrière. Les Bears l’ont poussé à 23-8, ce qui était le plus gros déficit auquel Gonzaga avait été confronté toute la saison.

L’entraîneur-chef Scott Drew et les Baylor Bears célèbrent la victoire de leur premier championnat national en éliminant Gonzaga, invaincu auparavant. Jamie Schwaberow / NCAA Photos via Getty Images

Baylor a maintenu les Zags à 70 points, le plus bas de la saison, et Butler a remporté les honneurs du joueur par excellence après avoir terminé avec 22 points et 7 passes décisives.

« Le plus drôle est que je ne suis pas allé dormir », a déclaré Butler. « Je surfe toujours sur la vague, je porte toujours la chemise que je portais au match, j’ai toujours le chapeau. C’est juste incroyable. »

Comme s’il n’y en avait déjà pas assez sur la ligne, Drew a veillé à donner à son équipe un peu plus de motivation avant le dénonciation.

« Eh bien, j’ai dit que si nous gagnions, nous serions dans l’émission » Today « , » dit-il avant de sourire. « (J’adore) l’émission de vos gars, nous l’avons regardée pendant COVID, ma femme et moi, tout le temps, vous connaissez votre sport, j’adore ça. »

La chimie et la camaraderie au cours d’une saison difficile jouée dans une pandémie étaient presque aussi importantes que la défense étouffante des Bears lorsqu’il s’agissait d’écrire l’histoire.

« Notre équipe joue avec une culture de la joie », a déclaré Drew. « Si vous allez être dans une bulle pendant quatre semaines avec n’importe qui, soyez avec un groupe de gars avec qui vous aimez être. Nous avons passé un bon moment. »

Couper les filets était le point culminant d’un travail de reconstruction remarquable par Drew. Quand il a repris le programme en 2003, Baylor était au milieu d’un scandale horrible dans lequel le joueur de Baylor Carlton Dotson a plaidé coupable du meurtre de son coéquipier Patrick Dennehy.

Une enquête de la NCAA a également révélé que l’ancien entraîneur-chef Dave Bliss était impliqué dans des paiements illégaux aux joueurs et avait tenté de faire de Dennehy un trafiquant de drogue. Il a également demandé aux joueurs de mentir aux enquêteurs pour se couvrir.

Un clip de 2003 diffusé sur 45secondes.fr Tuesday a montré l’engagement de Drew à construire quelque chose de spécial lorsqu’il a repris le travail au milieu de toute la tourmente.

« C’est définitivement une situation David contre Goliath, et cela peut prendre un certain temps, mais je peux vous dire ceci, notre personnel aura l’éthique de travail, l’intégrité et l’engagement à réussir nécessaires pour que son programme aboutisse. », a-t-il déclaré il y a 18 ans.

Les Bears sont passés de cette journée sombre à l’euphorie de lundi soir, avec tout le monde, des super fans de Baylor aux fiers résidents de Waco, Chip et Joanna Gaines, en passant par le quart-arrière de la NFL Robert Griffin III, qui a remporté le trophée Heisman en jouant à Baylor, célébrer la victoire historique.

Les Bears (28-2) sont devenus la première équipe masculine de Division I du Texas à remporter March Madness depuis Texas-Western en 1966, une équipe qui a fait l’objet du film de 2006 « Glory Road ».

« Cela le rend vraiment doux du point de vue d’un fier parent, quand vous voyez vos joueurs, c’est comme vos enfants, vos anciens joueurs, vos fans, votre administration et la ville de Waco, dans l’état du Texas », a déclaré Drew.