L’ensemble «Spider-Man 3» comprend un œuf de Pâques Mysterio

Pop! Vinyl Figurine Pop! Mysterio - Spider-Man Far From Home - Marvel

Mysterio, joué par Jack Gyllenhaal, est l'un des ennemis classiques de Spider-Man, et on est impatient de découvrir son plan dans le film Spider-Man: Far From Home. Cette Figurine Pop représente le maître de l'illusion utilisant tous ses dons de magies, dans son costume traditionnel avec masque en bocal et sa