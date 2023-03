L’ensemble de jeu pour tout-petits « Travailler à domicile » montre que nous nous concentrons sur les mauvaises choses

Une vidéo TikTok annonçant un « bureau de travail et de jeu » amène les gens à se demander quels jouets sont donnés aux jeunes enfants et quel message ces jouets envoient.

La publicité pour la marque de jouets Melissa & Doug présente un poste de travail en bois. Sa présence en ligne amène certains parents à s’interroger sur la raison d’être du jouet.

L’ensemble de jeu pour tout-petits « travail à domicile » est emblématique de la façon dont la société américaine est hyper concentrée sur le travail.

Dans l’annonce TikTok, un père et son jeune fils sont montrés assis côte à côte à la table de la cuisine, chacun travaillant sur son propre ordinateur portable.

La vidéo s’intitule «Comment mon père travaille à la maison par rapport à comment je fais», et est racontée du point de vue du tout-petit.

L’annonce montre le père et le fils en train de mener diverses activités liées au travail, comme se connecter pour la journée, faire une liste de choses à faire, prendre une pause-café et rédiger un e-mail.

On pourrait soutenir que la vidéo souligne l’importance du jeu pour les jeunes enfants. Pourtant, dans l’annonce, le père n’interagit pas réellement avec son enfant – il fait juste son propre travail.

La publicité pour l’ordinateur portable jouet montre que la culture américaine est obsédée par le travail.

Le jeu est un aspect extrêmement important de la vie des enfants à tout âge, commençant dès la petite enfance et s’étendant au temps libre pendant l’adolescence, voire à l’âge adulte. Il existe différents types de jeu, mais tout aussi cruciaux, notamment le jeu symbolique, le jeu fonctionnel et les jeux avec des règles.

Les jouets doivent enseigner une sorte de motricité, qu’il s’agisse de la motricité fine qui se concentre sur la capacité de dextérité et de coordination de l’enfant, ou de la motricité globale, comme courir, marcher et sauter, qui utilisent toutes des groupes musculaires plus importants.

Cependant, le poste de travail jouet Melissa & Doug ne semble pas se concentrer sur l’un ou l’autre type de développement des habiletés motrices et ressemble plus à un outil de distraction pour que les parents puissent travailler.

Selon l’Association nationale pour l’éducation des jeunes enfants, le jeu et l’apprentissage sont des activités étroitement liées. C’est par le jeu que les enfants apprennent certaines compétences et comment exister dans le monde.

Le NAEYC déclare que les parents sont les « plus grands partisans » de l’apprentissage d’un enfant. En tant que tel, il est important que les parents accordent du temps aux enfants pour jouer tout au long de la journée. Le jeu est un moyen infaillible de promouvoir toutes sortes de développements, tels que le développement cognitif, social et émotionnel, ainsi que le développement du langage.

Pourtant, le poste de travail en bois ne semble pas promouvoir grand-chose en dehors de l’importance du travail.

En tant que parent, il est essentiel de modéliser la manière dont nous voulons que nos enfants existent. Si les enfants apprennent par le jeu, le fait qu’un enfant joue au « travail à domicile » leur montre que c’est ce qui a de la valeur dans le monde.

Ce n’est pas que le travail n’est pas important. C’est plutôt que ce n’est pas la seule chose importante au monde.

On pourrait dire que le père dans l’annonce n’interagit même pas avec son propre enfant. Au lieu de cela, il utilise un ordinateur portable jouet pour pouvoir se concentrer sur son propre travail.

Il est important que les parents disposent de temps et d’espace pour faire ce qu’ils doivent faire, mais pas au détriment de l’expérience quotidienne de leurs enfants.