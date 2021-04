Lenovo Legion Phone Duel 2: un mobile avec huit déclencheurs tactiles, une caméra périscope et une pleine puissance pour la plupart des joueurs

Le Lenovo Legion Phone Duel est arrivé l’année dernière comme une proposition relativement frappante dans les téléphones portables déjà peu discrets de le jeu, et aujourd’hui Lenovo officialise son digne successeur. Le nouveau Lenovo Legion Phone Duel 2 Il arrive avec des changements de conception et mis à jour presque au maximum pour rester un titan pour le jeu.

Dans le sillage de son prédécesseur et de ses rivaux plus directs, comme le ASUS ROG Phone 5 ou le RedMagic 6 de Nubia, le nouveau Legion Duel 2 arrive à 16 Go de RAM et il a un affichage d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz. Des valeurs qui, avec d’autres, cherchent à offrir la meilleure expérience dans les heures de jeu que nous pouvons lancer avec les téléphones mobiles, ces applications étant de plus en plus exigeantes en termes de performances.

Fiche technique du Lenovo Legion Phone Duel 2

Lenovo Legion Phone Duel 2 Écran AMOLED 6,92 pouces

FullHD + à 2460 x 1080

Rafraîchissement 144 Hz

Rafraîchissement tactile 720 Hz

HDR10 +

Luminosité jusqu’à 1300 nits Processeur Muflier 888

GPU Adreno 660 Versions 12 Go / 256 Go

16 Go / 512 Go

LPDDR5

UFS 3.1 Caméras arrière 64 mégapixels

Grand angle de 16 mégapixels Caméra frontale 44 mégapixels « popup », 84 ° de largeur Logiciel Android 11

OS de la Légion Dimensions et poids –

– Tambours 5 500 mAh

Charge rapide 90W

De 0 à 100 en 30 minutes Connectivité et son Double 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.0

GPS

USB type C

Haut-parleurs avant stéréo

Quatre microphones Autres Huit déclencheurs configurables

Résistant aux éclaboussures

Ventilateur et chambre à vapeur intégrés Prix À partir de 799 euros

Bien que le blanc soit ajouté, il est clair qu’ici il y a le jeu

Il semble que le noir ne doive plus être la couleur inhérente aux mobiles de jeu et l’esthétique particulière associée à ces produits commence à se diversifier. Nous voyons également dans ce Lenovo Legion Phone Duel 2 qu’il existe une version blanche, comme dans le ROG Phone 5, qui, bien qu’il maintienne tout le reste, représente en quelque sorte une brise d’air frais.

Bien que ce qui ressort le plus à première vue en parlant de l’arrière, c’est cet énorme module de caméra central, qui intègre le logo avec le RGB et qui est le produit d’une redistribution interne des composants recherchant une dissipation thermique maximale. Avec cela, le Phone Duel 2 reste un mobile qui est loin de passer inaperçu lorsqu’il est tenu à l’horizontale, comme ce fut le cas avec son prédécesseur.

La caméra frontale est également toujours rétractable, il y a donc un front très clair avec des cadres symétriques. Sur ce front, nous voyons un Écran AMOLED de 6,92 pouces avec une résolution de 2460 x 1080 pixels, un peu plus grand que le premier Duel mais en restant en FullHD + (et en ratant l’occasion de se démarquer de la concurrence avec une résolution plus élevée). Il reste à un taux de rafraîchissement de 144 Hz comme nous l’avons présenté précédemment, ce qui, bien que ce ne soit plus une valeur record, est plus que suffisant pour profiter pleinement des jeux les plus exigeants, d’autant plus que l’écran tactile est jusqu’à 720 Hz.

L’écran prend en charge HDR (toujours allumé) et est certifié TÜV Rheinland pour la lumière bleue. De plus, la luminosité maximale est de 1 200 nits.

Le périscope réapparaît dans un design conçu pour passer des heures à faire Diffusion

La dissipation passive, en plus de la conception, est réalisée par une chambre à vapeur, fonctionnant en conjonction avec un double ventilateur pour abaisser activement la température. Le fabricant assure que cela suffit pour que la température ne monte pas trop et qu’il soit confortable de jouer alors que le Qualcomm Snapdragon 888 et le jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5.

Il a jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1, prend en charge le WiFi 6 et le déclencheurs tactiles, c’est-à-dire les commandes Octa-Trigger. Il y a huit touches virtuelles (quatre touches à ultrasons sur le bord, deux écrans d’entraînement tactiles à l’arrière et deux points de contact tactiles sur le panneau) qui cherchent à donner une expérience et une polyvalence similaire à celle de jouer avec un contrôleur de console physique.

Dans ce cas, la batterie est double (avec une moitié de chaque côté du module) et a une capacité totale de 5 500 mAh. Il prend en charge les chargeurs rapides de 90 W, promettant des charges complètes en seulement 30 minutes, remarquez, avec deux ports USB Type-C (un sur la base et un sur le côté).

Pour l’audio, il a son stéréo et quatre microphones, ce dernier travaille pour obtenir une bonne annulation du bruit et donc la qualité sonore est un peu plus élevée. Ce qu’il n’a pas, bien sûr, c’est une mini-prise de 3,5 mm.

Le Lenovo Legion Phone Duel 2 arrive avec Android 11 et la couche de personnalisation du système d’exploitation Legion. Un logiciel expérimenté avec Lenovo Legion Realm, la suite de configuration et la bibliothèque pour les jeux qui promettent une expérience plus satisfaisante pour les joueurs habitués à maximiser la personnalisation des jeux, à la fois en termes de performances, de vibrations et d’éclairage.

Se référant à La photographie, ce qui apparaît de ce module latéral (ou en haut, selon la façon dont vous le regardez) est une caméra frontale avec un capteur de 44 mégapixels. L’appareil photo principal dispose d’un capteur de 64 mégapixels et d’un capteur grand angle de 16 mégapixels.

Prix ​​et disponibilité de Lenovo Legion Duel 2

Le Lenovo Legion Phone Duel 2 sera disponible à partir de la mi-avril en Chine et, selon les informations officielles, il devrait arriver en Europe. À partir de mai, bien que nous connaissions déjà les prix. Il sera disponible sur le site Web de Lenovo et il y aura les versions suivantes: