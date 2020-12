Lenovo K12, Lenovo K12 Pro avec 4 Go de RAM lancés en Chine: tout ce que vous devez savoir

Tendance FP11 déc.2020 17:07:13 IST

Lenovo K12 et Lenovo K12 Pro, les deux derniers smartphones de la société dans sa série K12, ont été lancés en Chine. Les nouveaux téléphones sont alimentés par des processeurs octa-core et sont disponibles dans des configurations de RAM et de stockage uniques. De plus, Lenovo K12 et K12 Pro fonctionnent sous Android 10. Selon un rapport par GSMArena, Lenovo K12 est identique au Moto E7, tandis que le Lenovo K12 Pro est une version rebaptisée du Moto G9 Power qui a été annoncée en Europe en novembre.

Lenovo K12 est livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Le stockage peut être étendu jusqu’à 512 Go à l’aide d’une carte microSD. Le smartphone est au prix de 799 CNY (environ 9 000 Rs). Le téléphone est disponible en deux options de couleur: bleu dégradé et gris dégradé. Le prix de vente initial du téléphone est de 699 CNY (environ 7 873 Rs).

Lenovo K12 Pro est également livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne qui peuvent être étendus jusqu’à 512 Go à l’aide d’une carte microSD. Le smartphone est vendu à 999 CNY (environ 11 252 Rs). Le prix de vente initial du Lenovo K12 Pro est de 899 CNY (environ 10 122 Rs).

Lenovo K12: caractéristiques et spécifications

Lenovo K12 dispose d’un écran HD + Max Vision de 6,5 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et une densité de pixels de 269ppi. L’appareil est alimenté par Qualcomm Snapdragon 460 SoC avec le GPU Adreno 610.

Le smartphone est alimenté par une batterie de 5 000 mAh. Pour la connectivité, le Lenovo K12 comprend le Wi-Fi 802.11 b / g / n, le Bluetooth 5.0, un port micro-USB et une prise casque 3,5 mm.

En ce qui concerne l’imagerie, Lenovo K12 arbore une configuration à double caméra arrière à l’arrière. Il dispose d’un capteur principal de 48 MP avec un objectif f / 1,79 et un capteur de 2 MP avec un objectif f / 2,4. Pour le selfie, la caméra frontale du smartphone est de 8 MP avec un objectif f / 2.2.

Lenovo K12 Pro: caractéristiques et spécifications

Lenovo K12 Pro dispose d’un écran HD + IPS de 6,8 pouces. Il est alimenté par Qualcomm Snapdragon 662 SoC. La batterie du smartphone est de 6000 mAh.

En ce qui concerne la connectivité, Lenovo K12 Pro comprend le Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C et une prise casque 3,5 mm.

Lenovo K12 Pro est livré avec une configuration triple caméra à l’arrière. Il possède un capteur principal de 64 MP avec un objectif f / 1,79, un capteur de profondeur de champ de 2 MP avec un f / 2,4 et un capteur macro de 2 MP avec un objectif f / 2,4. La caméra frontale du smartphone est de 16 MP.

