L’énorme fusée chinoise tombée de l’espace met en évidence le risque de débris de rentrées incontrôlées

Après un énorme La fusée chinoise a chuté apparemment dans l’océan samedi soir (8 mai), le nouvel administrateur de la NASA a condamné l’utilisation par le pays d’une technologie de lancement qui permet des rentrées incontrôlées depuis l’orbite.

Le corps de la fusée qui a fait la une des journaux du monde entier pendant plus d’une semaine a été utilisé le 28 avril. lancement de Tianhe , le module central d’une nouvelle station spatiale que la Chine construit en orbite. Le lancement n’était que le deuxième du nouveau Long March 5B du pays; les premier lancement du véhicule , le 5 mai 2020, a également entraîné une rentrée incontrôlée, cette fois pleuvant des morceaux dans villages habités en Côte d’Ivoire , selon les rapports de l’époque, heureusement sans faire de victimes.

Le premier lancement de la fusée a lancé un vol d’essai sans équipage du véhicule que les astronautes vont mettre en orbite en conjonction avec la construction de la nouvelle station spatiale. La Chine prévoit deux autres lancements du 5B Long March en 2022 pour que les modules d’expérimentation rejoignent Tianhe, selon Space News ; les lancements d’équipage et de cargaison associé à la station semblent prêts à utiliser d’autres roquettes de la famille Long March. On ne sait pas si la Chine envisage de modifier ces futurs lancements pour éviter les débris spatiaux.

En rapport: L’énorme fusée chinoise tombant de l’espace met en évidence le problème des débris orbitaux

Administrateur de la NASA Bill Nelson , quelques jours à peine après le début de sa direction de l’agence, a publié une déclaration samedi 8 mai après que le 18e Escadron de contrôle spatial du Commandement spatial américain a confirmé que la scène centrale chinoise Long March 5B est rentrée dans l’atmosphère à 22 h 14 HAE (02 h 14 GMT) et est tombé dans l’océan Indien au nord des Maldives.

« Les nations spatiales doivent minimiser les risques pour les personnes et les biens sur Terre de rentrer des objets spatiaux et maximiser la transparence concernant ces opérations », a déclaré Nelson dit dans un communiqué publié sur le site Web de la NASA. « Il est clair que la Chine ne respecte pas les normes responsables concernant ses débris spatiaux. »

Le bureau d’ingénierie habité chinois a confirmé ce que l’armée américaine a publié, selon Al-Jazeera . « L’épave de la dernière étape du lanceur Long March 5B Yao-2 a réintégré l’atmosphère » et la plupart des pièces avaient brûlé, note le communiqué. Les responsables chinois ont déclaré plus tôt cette semaine que le le risque posé à la population terrestre par l’étage de base de 23 tonnes (21 tonnes métriques) était faible .

Début lundi (10 mai), la Maison Blanche n’avait pas publié de déclaration sur l’incident chinois, bien que plus tôt dans la semaine, elle surveillait de près ce qui allait se passer et a encouragé la Chine à suivre les normes internationales dans les débris spatiaux. Commandement spatial américain première déclaration à propos de la chute de l’étape de base a noté que l’entité « ne procède pas à des notifications directes aux gouvernements individuels. »

Congrès interdit à la NASA de conclure des accords bilatéraux ou de coopérer avec la Chine en avril 2011, et les agences ont eu des contacts officiels limités au cours de la décennie depuis, bien que des collaborations se poursuivent. Par exemple, la NASA a collaboré avec la Chine pour utiliser l’orbiteur de reconnaissance lunaire pour surveiller le Lander Chang’e-4 et rover Yutu 2 qui est descendu de l’autre côté de la lune en janvier 2019.

À l’époque, la NASA (qui a déclaré avoir certifié son travail avec le Congrès) a dit Scientific American l’interdiction ne s’appliquait pas au suivi LRO. En outre, l’agence a déclaré que l’activité ne « posait pas de risque d’entraîner un transfert de technologie, de données ou d’autres informations ayant des implications sur la sécurité nationale ou économique vers la Chine » et que les autorités spatiales chinoises compétentes avec lesquelles la NASA interagit « ne ne pas impliquer d’interactions en connaissance de cause avec des fonctionnaires qui ont été déterminés par les États-Unis comme étant directement impliqués dans des violations des droits de l’homme. «

Si des dommages matériels ou des pertes sont survenus en raison de la chute du corps de la fusée, la Chine est techniquement responsable en vertu de la Convention sur la responsabilité du Traité sur l’espace extra-atmosphérique des Nations Unies de 1967 . Cela dit, un pays a réussi à obtenir une compensation au titre de cet accord international – le Canada, qui a traité des radiations dans son nord après la chute de Satellite nucléaire soviétique Kosmos 954 en 1977.

L’expert en débris spatiaux Jonathan McDowell, astrophysicien au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a déclaré à 45secondes.fr vendredi 7 mai que la taille même de la fusée chinoise en faisait un plus gros morceau de débris incontrôlés à traiter avec ce que nous avons vu depuis plusieurs décennies, puisque la communauté a adopté des politiques plus strictes concernant les débris de lancement.

La norme internationale, a-t-il dit, est de ne pas permettre à d’énormes fusées d’atteindre l’orbite, mais de couper leurs moteurs un peu tôt pour les forcer à revenir sur Terre dans un endroit prévisible. Toute charge utile nécessitant des opérations orbitales est renforcée par un autre étage plus petit.

« Il est essentiel que la Chine et toutes les nations spatiales et les entités commerciales agissent de manière responsable et transparente dans l’espace pour assurer la sûreté, la stabilité, la sécurité et la durabilité à long terme des activités spatiales », a écrit Nelson dans le communiqué de la NASA.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.