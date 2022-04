L’énigmatique film Prime Video avec Chris Evans qui dure 1h52

in

L’acteur de Captain America a participé à un projet très différent de Marvel. Apprenez tout sur la cassette qu’il a partagée avec Kristen Stewart !

©IMDBChris Evans faisait partie d’un film très différent de Marvel.

L’arrivée de Chris Evans au Univers cinématographique Marvel fait de lui l’un des acteurs les plus populaires de la dernière décennie. Et bien que Captain America ait volé le cœur de tout le monde, la vérité est que l’interprète américain a également rejoint des castings très éloignés du monde des super-héros et des grandes franchises. Cela a été démontré dans Des gens férocesune cassette disponible sur Première vidéo Quoi dure 1h52.

Créé en 2005le film a également la participation de Kristen Stewartqui a su avoir son pic de popularité en jouant dans la saga Crépuscule et que cette même année, elle a été nominée pour la meilleure actrice aux Oscars 2022 pour Spencer. Avant que les vampires et les batailles épiques n’entrent dans leur vie, Evans et Stewart ont mis sur pied ce projet complètement différent qui peut être apprécié sur la plateforme de streaming Prime Video.

De quoi s’agit-il Des gens féroces? Traduit en Amérique latine comme jours sauvages, présente Finn Earl, un adolescent de 16 ans qui veut s’évader de l’appartement new-yorkais qu’il partage avec sa mère toxicomane, dans le but de passer son été en Amérique du Sud et ainsi étudier de près les peuples autochtones. Cependant, à ce moment-là, il est surpris en train de se droguer pour aider sa mère et ses espoirs sont complètement anéantis.

Adaptant le roman homonyme de 2002 publié par Dick Wittenbom, l’histoire continue lorsque sa mère masseuse décide de déménager dans la propriété d’un client millionnaire, Odgen C. Osbourne, où Finn s’adonne enfin au luxe et tombe amoureux de la petite-fille de cet homme. Bien que cela puisse être un autre passage à l’âge adulte, la vérité est que Des gens féroces ose combiner le drame avec le suspenseaboutissant à un film énigmatique.

Ses protagonistes sont Anton Yelchin, Diane Lane, Donald Sutherland, Paz de la Huerta, Elizabeth Perkins et Garry Chalk. De plus, son directeur est Griffon Dunnele protagoniste de après des heures -bande de Martin Scorsese- et acteur de C’est nous dans la peau de Nick Pearson. Si vous souhaitez voir Chris Evans sur un ton complètement différent de celui de Marvel, vous devez absolument ajouter Des gens féroces à votre liste de lecture Prime Video.

