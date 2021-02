L’Empire State Building de New York devient rouge pour célébrer le rover Perseverance de la NASA

Image 1 sur 3 L’Empire State Building de New York devient rouge vif pour célébrer l’atterrissage du rover Mars Perseverance de la NASA (Crédit d’image: Emma Howells / NASA) Image 2 sur 3 Une vue rapprochée de l’Empire State Building de New York, qui était illuminé en rouge mardi (16 février) pour célébrer la prochaine tentative d’atterrissage du rover Mars Perseverance de la NASA. (Crédit d’image: Emma Howells / NASA) Image 3 sur 3 Une vue sur les toits de la ville de New York avec l’Empire State Building rouge brillant pour honorer le rover Mars Perseverance de la NASA. (Crédit d’image: Emma Howells / NASA)

Le bâtiment le plus célèbre de New York est devenu rouge du jour au lendemain pour célébrer l’atterrissage du rover Perseverance de la NASA aujourd’hui (18 février).

L’Empire State Building a été illuminé du coucher du soleil mardi (16 février) au mercredi matin (17 février), a déclaré la NASA dans un communiqué et des descriptions de photos sur le flux Flickr de l’agence.

« Un objectif clé de la mission de Perseverance sur Mars est l’astrobiologie, y compris la recherche de signes de vie microbienne ancienne. Le rover caractérisera la géologie et le climat passé de la planète, ouvrira la voie à l’exploration humaine de la planète rouge et sera la première mission à collecter et mettre en cache la roche martienne et le régolithe « , a déclaré la NASA dans le communiqué.

La persévérance sera un lien dans les espoirs de la NASA de ramener à terme des échantillons de Mars sur Terre, bien que cette future mission dépende du financement, de la volonté politique et des discussions internationales en cours (la mission de retour d’échantillons inclut jusqu’à présent l’Agence spatiale européenne).

Si tout se passe comme prévu, le retour d’échantillons pourrait démarrer à la fin des années 2020. L’exploration humaine de Mars ne commencera pas avant 2035, selon les plans à long terme de la NASA à partir de 2019, mais le calendrier dépend à nouveau du budget et des priorités.

La célèbre structure en acier de la ville de New York, dont la construction a été achevée en 1931, n’était pas le seul bâtiment des États-Unis éclairé par des insignes sur le thème de Mars pour la persévérance. Selon le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, les pylônes de la porte d’entrée de l’aéroport international de Los Angeles brillent en rouge jusqu’au lever du soleil vendredi (19 février). une photo des pylônes sur le fil Twitter NASA Perseverance. JPL, où les opérations de rover sont centrées, est situé à proximité de Pasadena.

Dans l’Ohio, la Terminal Tower de Cleveland est également devenue vermeille en l’honneur de la planète rouge, selon un tweet du centre de recherche de la NASA Glenn (Glenn est également basé à Cleveland). Le planétarium Adler de Chicago deviendra rouge « toute la semaine » en l’honneur de la persévérance, le musée a déclaré dans un tweet montrant la lueur d’un autre monde furtivement à travers toutes les fenêtres.

Note de l'éditeur: Le JPL a également invité d'autres villes à s'illuminer en rouge pour célébrer l'atterrissage de Perseverance.

