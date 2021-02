L’émission télévisée Step Up de Starz remplace la défunte Naya Rivera avec Christina Milian

Le drame de danse de Starz, Step Up, avance après la mort de Naya Rivera avec Christina Milian en tant que nouvelle star de la série. La décision intervient après des mois de réflexion approfondie sur la manière de procéder avec la série à la suite du décès de Naya, Lionsgate TV consultant la famille de Rivera pour déterminer la meilleure option possible. Avec la bénédiction de la famille, Milian jouera désormais le rôle de Collette Jones, le rôle joué par Rivera lors des deux premières saisons de l’émission.

« La mort de Naya a été une terrible perte pour notre monde que nous ne cesserons, franchement, de pleurer », Intensifier La créatrice de la série et productrice exécutive Holly Sorensen a déclaré dans un communiqué. «Il était presque impossible de penser qu’il pourrait y avoir quelqu’un d’aussi gracieux et aimant qui pourrait à la fois nous aider à honorer notre perte, tout en apportant un réservoir profond de talents à notre émission, dans tant de domaines. Christina Milian est une humaine exceptionnelle et une interprète éblouissante et nous sommes si heureux qu’elle ait rejoint notre famille. «

Ne-Yo, qui joue Sage Odom dans la série, a également déclaré: « Il n’y a pas de remplaçant Naya. Soyons clairs. Son esprit vit dans nos mémoires et dans chaque partie de ce que cette série est et sera. Christina a de grandes chaussures. à remplir et elle le sait, ce qui témoigne de son équilibre et de son respect en tant que personne et artiste. Je suis plus que certain de sa capacité à apporter une énergie et une lumière à ce personnage que les fans de Naya ainsi que le reste du monde va adorer. Nous avons accueilli Christina à bras ouverts et nous nous sommes ralliés autour d’elle avec amour et soutien. Je suis excité et j’ai hâte que le monde le voie! «

Pour sa part, Christina Milian a ajouté: «Je suis tellement excitée de rejoindre la famille Step Up. Je sais que j’ai d’énormes chaussures à remplir. Naya était incroyable. J’espère rendre hommage à Naya, sa famille, ses amis et ses fans avec une excellente performance. «

Bien qu’elle travaillait sur Intensifier au moment de son décès, Naya Rivera est également très connue pour son rôle principal dans la série Fox Joie. En juillet, le fils de Rivera, âgé de quatre ans, a été découvert seul sur un bateau loué au lac Piru, près de Santa Clarita, en Californie. La Joie Le corps de la star a ensuite été récupéré du lac et il a été déterminé qu’elle s’était probablement noyée en sauvant la vie de son fils. Elle n’avait que 33 ans au moment de son décès et son ex-mari a depuis intenté une action en justice pour mort injustifiée en raison de l’incident au nom de leur fils.

Basé sur le film du même nom, Intensifier a d’abord fait ses débuts sur YouTube avant de passer à Starz en mai. La série suit les étudiants et les professeurs de l’école des arts du spectacle d’Atlanta High Water, et avec Ne-Yo et Rivera, la série met en vedette Petrice Jones, Faizon Love, Marcus Mitchell, Jade Chynoweth, Carlito Olivero, Terrence Green, Eric Graise et Kendra Oyesanya.

Production sur la saison 3 de Intensifier a commencé à Atlanta. On ne sait pas encore quand les nouveaux épisodes arriveront sur Starz. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.