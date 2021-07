L’émission télévisée Le Seigneur des Anneaux d’Amazon aura de la nudité mais pas de scène de sexe

Selon de nouveaux rapports sur l’épopée d’Amazon le Seigneur des Anneaux série, le nouveau conte de la Terre du Milieu ne mettra pas en vedette le puissant méchant Sauron dans sa première saison, mais il mettra en vedette la nudité, qui a causé quelques ondulations dans la communauté de Tolkien depuis qu’il a été laissé entendre il y a quelques mois. Les dernières nouvelles sur le projet, qui est bien en production vu TheOneRing.net commentant que même si la série verra probablement les histoires du grand Seigneur des Anneaux lui-même à un moment donné, cela ne se produira pas tout de suite dans la série à un milliard de dollars. La source du rapport a affirmé : « Sauron/Annatar ne sera pas révélé dans la saison 1 [going with the oldest axiom of show business ‘Always leave them wanting more.’] »

d’Amazon le Seigneur des Anneaux se déroule dans le deuxième âge de la Terre du Milieu, lorsque Sauron sort de sa cachette et porte les neuf anneaux de pouvoir aux peuples libres sous l’apparence d’Annatar, le seigneur des cadeaux. Bien que cela se produise encore au cours de la série, on pense que la première saison se concentrera sur un moment juste avant ce retour. Le rapport poursuit en disant que Celebrimbor, le faussaire des anneaux, apparaîtra dans la série, à l’origine pour être joué par Tom Budge – qui a joué un fantôme du personnage dans les jeux vidéo Ombre du Mordor et Ombre de guerre – mais le rôle est maintenant en cours de refonte.

Le même rapport a également fourni une mise à jour sur les allégations controversées de « nudité et sexe » faites à propos de la série dans les rumeurs le mois dernier. Bien qu’il semble qu’il y aura des scènes de nudité dans la série, il n’y aura pas de scènes de sexe. Le rapport a poursuivi: « La nudité est clairsemée et non sexualisée – contrairement aux préoccupations antérieures: mais ce choix artistique représente plutôt un matériel thématique très sombre suggérant des visuels de type camp de concentration de victimes, une représentation déchirante de la corruption des Elfes par les puissances obscures pour finalement devenir des Orcs [if this plays out fully it will may well be one of the most ambitious things undertaken by this production and perhaps by anyone attempting to adapt Tolkien]. » Au moins, cela devrait apaiser les nombreuses personnes qui ont lancé des campagnes pour boycotter la série en raison d’une éventuelle sexualisation de ses personnages.

Une chose qui est claire est que la portée du projet Amazon est énorme, et comme il a déjà été taquiné comme n’ayant rien vu auparavant à la télévision, il y a toutes les chances qu’il éclipse le presque parfait de Peter Jackson. Le Seigneur des Anneaux trilogie, qui fêtera ses 20 ans plus tard cette année. La star de la série, Benjamin Walker, a parlé à ComicBook.com récemment sur le spectacle et à quel point il va épater les gens.

Dans l’interview, il a dit : « Eh bien, je vais vous le dire. J’ai fait quelques travaux où ils disent : « Vous ne pouvez pas en parler ». Habituellement, c’est vraiment ennuyeux, parce que quelque chose vous passionne, et vous vous dites en quelque sorte : « Quelle différence cela fait-il vraiment ? » Mais sur celui-ci, après avoir passé du temps à le construire, aussi excité que vous l’êtes, vous ne voulez pas le gâcher. Les gens n’ont jamais vu ce que nous faisons. Ça va être excitant. Même le plus petit indice sur l’endroit où ça pourrait aller ou ce que ça pourrait être, ça enlèvera juste un peu de joie de le voir pour la première fois. » Cette nouvelle arrive de ComicBook.

Sujets : Émission télévisée Le Seigneur des Anneaux, Le Seigneur des Anneaux