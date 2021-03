L’émission télévisée Jack Reacher d’Amazon adaptera un livre chaque saison

Nomade héroïque Jack Reacher sera bientôt de retour sur les écrans de la prochaine série d’Amazon, et cette fois, le personnage ressemblera beaucoup plus à ce que les fans des livres de Lee Child attendent. Alan Ritchson jouera le personnage littéraire emblématique de la Émission de télévision Jack Reacher, l’acteur révélant maintenant l’approche adoptée pour adapter la franchise de longue date.

« Je ne sais pas ce que je peux dire. Je dirai que nous allons faire un livre par saison, donc la première saison sera le premier livre. Je pense que c’est une excellente façon de faire ça. Je Je peux voir pourquoi ce serait passionnant en tant que film, mais la gravure lente est ce que j’aime tant dans les livres. La façon dont il parcourt la liste de contrôle et sélectionne ces cas, vous avez besoin de temps. C’est normal d’en profiter. Je pense que passer une saison sur chaque livre sera vraiment agréable pour le public. «

Tandis que Alan Ritchson n’a pas été en mesure de trop en dire, l’idée de faire un livre par saison est solide et devrait donner au spectacle suffisamment de temps pour déballer correctement chaque histoire et tous les intrigues complexes et les brûlures lentes qui s’y trouvent. Cela ressemble aussi à Jack Reacher commencera avec le premier livre, 1997’s Aire d’abattage, et à partir de là, en adaptant chaque livre à son tour, ce qui devrait donner à Ritchson l’occasion de construire le personnage de manière organique.

Cast en septembre de l’année dernière, Ritchson est un excellent choix pour Reacher et est très proche de correspondre aux attributs physiques du personnage. Certainement beaucoup plus proche que certaines itérations précédentes … L’acteur a cependant fourni quelques détails sur le processus de casting, révélant qu’il n’avait pas initialement remporté le rôle. «C’est drôle, en fait, je n’ai pas eu le rôle au début. Je ne suis pas exactement six pieds cinq pouces et je ne suis pas exactement 250, et j’avais entendu dire qu’ils étaient très précis avec leurs exigences physiques. Après avoir travaillé avec Tom Cruise et beaucoup de fans étant contrariés qu’il n’ait pas vraiment la physicalité, aussi bien qu’il était dans le rôle, ils voulaient vraiment bien faire les choses », a déclaré Ritchson. L’acteur était convaincu que le studio irait avec «quelqu’un comme Dwayne Johnson», affirmant que «sa vision des choses était un peu différente de ce qu’ils avaient en tête à l’époque».

Finalement, ils sont revenus à Ritchson; « Il y a eu un bouleversement avec qui était au casting, alors ils ont recommencé à partir de zéro, et j’avais déjà été dépassé, comme tous ceux qui ont fait une audition. Mais quand ils sont revenus, ils ont choisi quelques bandes qu’ils J’avais déjà vu, et j’étais l’un d’entre eux, alors ils voulaient que je revienne et réessayer, et cela a fonctionné. Plus je me suis rapproché de cela, plus je suis devenu familier avec les trucs de Reacher. «

Ritchson est clairement prêt à tout mettre dans le rôle de Jack Reacher pour Amazon Prime, en disant: « Je suis vraiment tombé amoureux. J’ai lu les livres maintenant et Reacher a de grandes chaussures à remplir, métaphoriquement parlant. Je » Je suis tellement ravi d’en faire partie. C’est mon personnage préféré que j’ai encore joué. «

D’Amazon Jack Reacher sera basé sur la populaire franchise de livres de l’auteur britannique Lee Child, qui suit le personnage titulaire, un ancien major de l’armée américaine, qui distribue la justice de justicier dans ses escapades à travers les États-Unis et l’Europe. Cela nous vient de Collider.

