L’émission télévisée en direct Dungeons & Dragons se déroule avec John Wick Creator

En plus d’un prochain film d’action en direct en préparation à Hasbro, les plans vont de l’avant pour une nouvelle émission télévisée Dungeons and Dragons basée sur le jeu de rôle fantastique populaire. Il est maintenant rapporté que John Wick le créateur et scénariste de la franchise Derek Kolstad a été engagé pour écrire et développer un pitch pour une action en direct Donjons et dragons séries. Les détails de l’histoire n’ont pas encore été révélés, mais si la série se veut lourde d’action, Kolstad est un excellent choix pour le travail.

Hasbro développe ces propriétés à travers son studio de divertissement, eOne. La série de Kolstad et le film avec Pine ne sont que deux petits éléments des plans globaux d’eOne pour créer un univers Dungeons & Dragons avec plusieurs projets. La société travaillerait avec plusieurs autres écrivains pour développer diverses histoires se déroulant dans l’univers fantastique, bien que l’on ne sache pas encore si et comment exactement leurs scénarios respectifs seront connectés.

Kolstad est surtout connu pour l’écriture John Wick. Conçu par Kolstad, le film suit Keanu Reeves en tant que tueur à gages à la retraite cherchant une vengeance mortelle contre les hommes qui ont tué son chiot. Kolstad a également travaillé comme écrivain pour les deux John Wick suites. Il a également écrit le scénario de Personne, un thriller d’action à venir avec Bob Odenkirk. Dernièrement, Kolstad a travaillé en tant qu’écrivain sur la prochaine série Disney + de Marvel Le faucon et le soldat de l’hiver et écrit le scénario d’un film basé sur le Cause juste série de jeux vidéo.

Le mois dernier, il a été rapporté que Chris Pine était en pourparlers pour jouer dans un Donjons et dragons film. Jonathan Goldstein et John Francis Daley sont attachés à la réalisation et à l’écriture du scénario, basé sur une histoire de Michael Gilio. Le projet est une collaboration entre eOne et Paramount. Jeremy Latcham produira pour eOne avec Brian Goldner produisant pour Hasbro. Une date de sortie a été fixée au 27 mai 2022.

Adaptations précédentes de Donjons et dragons ont également été réalisés. Dans les années 1980, une série animée basée sur l’univers fantastique a été diffusée pendant trois saisons, et la série a maintenu un culte dans les années qui ont suivi. Il a suivi un groupe de jeunes amis du monde réel transportés dans un royaume sombre par le biais d’un tour sur des montagnes russes magiques. Ils passent ensuite le reste de la série à combattre des monstres mythiques tout en essayant de retrouver le chemin du retour.

En 2000, un Donjons et dragons Le film est sorti par New Line Cinema. Réalisé par Courtney Solomon et écrit par Carroll Cartwright et Topper Lilien, le film mettait en vedette Justin Whalin, Marlon Wayans, Thora Birch, Jeremy Irons et Zoe McLellan. L’histoire suit une impératrice et deux voleurs à la recherche d’une baguette mythique qui les aidera à combattre un démoniste maléfique. Malheureusement, les critiques étaient pour la plupart négatives et le film était un raté au box-office, gardant le D&D franchise hors du grand écran depuis plus de 20 ans maintenant.

On ne sait pas encore quand Kolstad est Donjons et dragons la série commencera à tourner ou à sa sortie. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

