L’émission télévisée Alien sera-t-elle une suite d’Alien: Covenant?

Un Extraterrestre L’émission télévisée est en route, marquant une nouvelle direction pour la franchise emblématique de science-fiction. Disney a récemment révélé lors de sa présentation massive de la journée des investisseurs que Noah Hawley, de Fargo célébrité, sera le fer de lance de la série aux côtés de Ridley Scott, qui a réalisé le film original de 1979 qui a tout déclenché. La série est en développement chez FX. Mais de grandes questions persistent pour les fans de longue date. À savoir, et simplement, de quoi parlera l’émission Alien TV? En tenant compte de certaines spéculations raisonnables, nous aurons peut-être une suite, d’une mode, sous la forme d’une série télévisée, à 2017 Alien: Covenant.

Commençons par dire ce que nous savons avec certitude. Le spectacle, qui sera simplement intitulé Extraterrestre, est développé par FX. Selon la rumeur, Noah Hawley développerait une série au sein de la franchise, avant même que la fusion Disney / Fox n’entre en vigueur. Les détails spécifiques de l’intrigue sont fermement gardés secrets, mais il est dit que le spectacle se déroulera sur Terre « pas trop loin dans le futur ». Ceci est remarquable car cela marquera la première fois que la Terre a été le décor d’une histoire dans l’univers Alien, sans tousser les films Alien vs Predator, qui ne sont pas considérés comme faisant partie du canon officiel. Mais le tout pas trop loin dans le futur laisse beaucoup de place à l’interprétation, et c’est là que nous pourrions nous aventurer dans Engagement territoire.

Ridley Scott est revenu dans le monde de Extraterrestre en 2012 avec Prométhée, une préquelle qui se déroule environ 30 ans avant les événements du film original. Cela a été suivi de Alien: Covenant en 2017, qui se déroule environ 16 ans avant les événements qu’Ellen Ripley de Sigourney Weaver et son équipage ont vécus à bord du Nostromo. Ceci est d’une importance particulière car cela nous donne une idée de la chronologie avec laquelle nous jouons ici.

Prométhée se déroule en grande partie entre les années 2080 et le début des années 2090. À ce stade, le Xenomorph n’existe pas encore. Au fur et à mesure que nous apprenons, c’est l’androïde David de Michael Fassbender qui fabrique les êtres après avoir éviscéré le monde natal des ingénieurs. Il est laissé avec plusieurs années d’isolement pour expérimenter. Une fois que les humains sont jetés dans le mélange, le Xénomorphe est né. Nous ne voyons pas notre premier Xénomorphe entièrement formé avant l’apogée de Engagement. Ceci est également important, car cela pourrait aider à définir une attente pour ce que nous verrons dans le Extraterrestre Émission de télévision. À moins que de nouvelles informations ne nous soient présentées, il se peut que nous ne voyions pas les créatures extraterrestres emblématiques dans leur forme finale.

Mais plus précisément, Engagement conclut avec David, après s’être déguisé en Walter respectueux des humains, prenant le contrôle du navire et de ses milliers de personnes de la Terre qui étaient partis pour coloniser une nouvelle planète. Au lieu de cela, il semble que David allait les utiliser pour ses expériences, lui fournissant de nombreux hôtes pour créer plus de xénomorphes ou d’autres abominations. C’est un cliffhanger qui n’a jamais été résolu. En grande partie parce que Ridley Scott avait l’intention de faire au moins un autre film. Cependant, depuis Engagement bombardé au box-office, cela ne s’est jamais produit.

Ce que nous savons avec certitude, c’est que Ridley Scott a développé, ou du moins a développé un autre Extraterrestre film. Il est au moins possible que certaines de ces idées puissent être intégrées à la série, Scott travaillant aux côtés de Noah Hawley. Mais dans quelle mesure ce spectacle pourrait-il servir à résoudre les fils laissés en suspens Engagement? Étant donné qu’il est lié à la Terre, cela ne peut pas être une suite directe. Bien qu’il existe des moyens de lier potentiellement certaines extrémités ensemble

Peter Weyland, l’homme qui a créé la Weyland Corp, est né sur Terre en 1990. Guy Pearce a joué le rôle à la fois dans Prometheus et Covenant. Vers 2030, il crée David, qui est aperçu dans la scène d’ouverture de Engagement. Donc, en regardant ce concept d’un futur pas trop lointain, il est concevable, sinon probable, que Weyland, et peut-être David, puissent apparaître dans la série. Ils pourraient être utilisés pour aider d’autres idées qui ont été explorées par Ridley Scott dans les préquelles, tout en traçant un nouveau territoire pour la franchise avec un tout nouveau cadre. Cela pourrait être le meilleur des deux mondes.

Noah Hawley a fortement laissé entendre dans des interviews qu’il voulait que la série explore le côté humain de cet univers. Compte tenu de la chronologie établie des films, avec Extraterrestre se déroulant en grande partie en 2122, le spectacle semble bien placé pour faire exactement cela. Mais ce spectacle peut-il affronter le Extraterrestre homonyme, réussir vraiment sans Xénomorphes? C’est une grande question. Ou, sommes-nous dans un grand retcon à l’ancienne? À ce stade, nous avons beaucoup plus de questions que de réponses. Mais le manque suggéré de xénomorphes dans cette chronologie est peut-être le plus gros indice que nous allons effectivement reprendre là où Ridley Scott s’est arrêté, du moins sur le plan thématique.

Avec Prométhée, aussi controversé que cela puisse être, Scott a tenté de faire quelque chose de nouveau avec la franchise plus de trois décennies après son existence. Son idée était de revenir en arrière, pas d’avancer. Vrai ou faux, sa pensée semblait être que les films posaient de plus grandes questions sur l’univers dans lequel ils existent. Que les Xénomorphes eux-mêmes n’étaient pas la seule chose intéressante à propos de cet univers. Ou du moins pas le plus chose intéressante. Engagement, même s’il contient des xénomorphes, a en grande partie suivi le même chemin. Noah Hawley semble être sur la même longueur d’onde, du moins en gros. Prendre l’action sur Terre semble être un mouvement coupé dans le même tissu. Que cela aboutisse ou non à une quasiEngagement la suite reste à voir. Mais c’est peut-être le plus proche que nous ayons jamais vu. Au moins dans un avenir pas trop lointain.

Pour l’instant, il n’y a pas encore de mot sur l’avancée du spectacle dans le processus, mais il semble que ce soit à un stade relativement précoce. Il n’y a pas encore de mot sur le casting. Il y a donc une chance que des visages plus familiers, ou du moins des noms, participent à l’action. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que d’autres détails concrets sur la série seront disponibles.

