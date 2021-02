L’électricité fait ça. Mercedes réduira les coupés et les cabriolets

La décision sera déjà prise: avec une offre qui touche aujourd’hui près d’une cinquantaine de propositions, Mercedes-Benz s’apprête désormais à réduire l’offre et, en particulier, les coupés et cabriolets. L’offensive électrique l’oblige, reconnaît le directeur des opérations Markus Schafer.

L’option a d’ailleurs été révélée par Markis Schafer lui-même, dans une interview au britannique Autocar, dans laquelle le patron de Mercedes suppose la nécessité de mettre en œuvre une certaine rationalité dans les investissements. En particulier, à une époque où, à l’instar d’autres constructeurs, la marque star investissait fortement dans la mobilité électrique.

«Il convient de noter que, jusqu’à l’année dernière, Mercedes avait déjà ajouté un portefeuille de près de 50 propositions, avec d’autres en cours, avec l’électrification et notre nouvelle marque EQ. Il est donc nécessaire de commencer à fixer des limites en termes de ce que nous pouvons faire en termes de Recherche et Développement ».

Le Mercedes-Benz SLC autrefois populaire était l’un des cabriolets qui a vu son existence écourter

De l’avis de Schafer, la marque allemande a atteint un point où elle est déjà en concurrence dans de petits segments du marché qui ne justifient tout simplement pas le pari et les maux de tête. Il convient donc de réorienter ces investissements, en termes de Recherche et Développement, vers des secteurs où les volumes de ventes sont plus élevés.

En effet et selon le même responsable, des « changements significatifs » dans le portefeuille actuel de la marque sont déjà en préparation, avec la certitude que, si Mercedes n’abandonnera pas définitivement les coupés et les cabriolets, l’accent sera mis sur les véhicules électriques.

«C’est pourquoi nous changeons: nous continuerons avec les coupés et les cabriolets, bien que sous une forme et un format différents. En gros, nous n’abandonnerons pas ces segments, car ils sont importants en tant que formateurs de la marque, mais nous choisirons une offre plus limitée », a-t-il révélé.

Après avoir déjà eu une variante deux portes, la Mercedes Classe S n’est disponible que dans la variante Limousine

Quant aux modèles qui pourraient voir leur existence interrompue, ceci après que des propositions comme la Mercedes SLC ou la Classe S à deux portes aient déjà disparu, tout indique que, par exemple, la nouvelle Classe C, présentée hier, ne sera pas viennent plus avec les variantes Coupé et Cabriolet, qui faisaient partie de la génération précédente.

Cependant, d’autres modèles peuvent suivre…

