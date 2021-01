LEGO Star Wars: La saga Skywalker comprendra environ 300 personnages jouables

Les fans de Star Wars seront ravis ce printemps quand LEGO Star Wars: La saga Skywalker arrive sur Nintendo Switch.

Lors d’une récente interview avec le magazine officiel PlayStation, la designer principale du jeu, Dawn McDiarmid, a confirmé le nombre de personnages jouables que vous pourrez contrôler dans cette saga épique. Il y a « environ » 300 figurines jouables et « environ 800 personnages uniques » ont tous été construits.

« Il y avait environ 300 personnages jouables créés pour ce jeu, mais au total environ 800 personnages uniques ont été créés. Notre équipe de personnages a fait un travail vraiment incroyable. »

Le nombre de planètes est tout aussi impressionnant. Il y a « 23 planètes / lunes » et 28 endroits uniques à explorer.

« Il y a 23 planètes / lunes avec 28 emplacements uniques que le joueur peut visiter, chacun rempli de quêtes, de défis, d’objets et de personnages à trouver. Si vous avez un emplacement Star Wars préféré, il est fort probable que vous puissiez le visiter en jeu. «

Le retard semble également avoir porté ses fruits, McDiarmid mentionnant comment il a permis à l’équipe de « peaufiner et affiner les systèmes et les fonctionnalités qui nécessitaient ce petit plus d’amour ».

Avez-vous hâte de mettre la main sur le prochain jeu LEGO Star Wars? Avez-vous joué à l’une des entrées précédentes? Laissez un commentaire ci-dessous.