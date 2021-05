Lego a présenté le bugle quotidien de Marvel

LEGO 10715 Classic La boîte de Briques et de Roues colorées, Jeu de Construction avec pneus et Roues - 448 pièces

Comprend une vaste sélection de roues LEGO, plus un mélange de briques LEGO colorées et de pièces spéciales, telles que des formes et des yeux. Cet ensemble de construction créative LEGO Classic stimule la libre créativité et l'imagination. Inclut des instructions de montage adaptées à l'âge avec 3 niveaux de difficulté. Visite LEGO.com/classic pour obtenir des instructions de montage supplémentaires, regarder des vidéos amusantes et trouver des idées et de l'inspiration. Demande l'autorisation de tes parents avant de te connecter. Développe ta créativité avec les ensembles LEGO Classic ! Ce jouet classique est adapté aux enfants âgés de 4 à 99 ans.