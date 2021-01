Légende de l’assistant du jeu Loongcheer: Fighting Master maintenant dans l’accès anticipé à Google Play

Loongcheer Game a annoncé le lancement de Légende des sorciers: maître de combat en accès anticipé. Le titre n’est actuellement disponible que sur le Google Play Store.

Légende des sorciers: maître de combat est un jeu d’action Roguelike, mais le protagoniste se bat avec des compétences magiques. Le jeu parle d’un petit sorcier qui aime les desserts. Alors qu’il étudiait la magie, il découvre que son endurance magique peut être récupérée en mangeant des desserts riches en sucre. De cette façon, le petit sorcier peut conserver ses capacités et rester en forme physique.

Cependant, la société Dessert a d’autres plans. Ils commencent les «expériences d’activation non vitales», qui transforment les desserts en horribles monstres. Le petit sorcier est devenu furieux à la société de desserts et a décidé d’éliminer les desserts mutés, mais aussi de découvrir pourquoi ils ont subi ce changement important.

Le petit sorcier peut apprendre plus de 50 compétences magiques et cinq éléments principaux. Les joueurs peuvent combiner leurs compétences pour créer des styles de combat uniques. Ajoutez l’énorme quantité d’artefacts à travers chaque niveau, et il y a presque un nombre illimité d’effets que les joueurs peuvent créer.

Tout au long de son aventure, le petit sorcier trouvera des compétences aléatoires sur les étages. Il peut choisir parmi les meilleurs à conserver dans son livre de magie pour plus tard. Il y a aussi des runes magiques à collectionner. À la bonne occasion, ces gemmes peuvent subir des dommages majeurs.

Les ennemis ont leurs forces et leurs faiblesses. C’est aux joueurs de rassembler les bons outils pour vaincre facilement les mutants du dessert. Le petit sorcier peut entreprendre des combats de boss difficiles, où les joueurs peuvent atteindre différents rangs.

Le jeu lui-même a des graphismes simples mais mignons avec des couleurs vives et des effets étincelants. Le jeu est évalué pour tous les joueurs.

Légende des sorciers: maître de combat est actuellement en version bêta, la version finale peut donc différer considérablement. Il n’y a pas non plus d’informations disponibles pour le moment sur la durée prévue du jeu en version bêta. Les joueurs peuvent aider en téléchargeant et en testant le jeu, puis en fournissant des commentaires au développeur.

Loongcheer Game a mis en place une page Facebook pour Légende des sorciers: maître de combat joueurs pour discuter du jeu et en savoir plus sur les nouvelles à venir. Le développeur dispose également d’un serveur Discord officiel pour tous ses titres actuels et futurs.

Le jeu est actuellement gratuit à télécharger et à jouer, mais contient des achats intégrés. Ils vont de 0,99 € à 69,99 €.

Légende des sorciers: maître de combat est disponible en tant que jeu Early Access sur le Play Store.