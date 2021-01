Legally Blonde 3 ramènera le virage et la rupture, Mindy Kaling espère filmer cette année

L’écrivain, actrice et comédienne Mindy Kaling a fait le point sur le statut de la suite tant attendue, Légalement blonde 3. Kaling a été amené à bord du projet aux côtés de Brooklyn Nine-Nine Le producteur Dan Goor rédigera le scénario, Kaling révélant que le film explorera qui Elle est à 40 ans par rapport à son moi d’origine de 21 ans, et que plusieurs œufs de Pâques et gags en cours d’exécution feront un retour pour le threequel.

«J’ai hâte de voir ce que les gens pensent. Comment Elle Woods a 40 ans par rapport à 21 ans a été vraiment amusant à imaginer. J’espère. Je ne sais pas quand nous pourrons à nouveau tourner des films. cette année serait géniale. J’ai hâte que vous voyiez ce film. «

Mindy Kaling continue à révéler que oui, le Bend and Snap sera de retour pour cette prochaine suite. Avec beaucoup d’autres rappels et œufs de Pâques préférés des fans.

« Bend and Snap est éternel. Nous avons certainement beaucoup de fans préférés de l’original. Nous continuerons de le faire. »

En plus de révéler quelques rares détails, Kaling a déclaré que la situation idéale était toujours de tourner le film cette année, et qu’ils prévoyaient toujours une sortie en 2022. L’actrice a cependant précisé que tout cela dépendait de facteurs qui échappaient largement à son contrôle, tels que la situation mondiale actuelle. Non seulement l’équipe de production devra déterminer comment tourner le film au milieu des circonstances et des réglementations changeantes qui sont maintenant requises, mais Kaling a également révélé qu’elle devra également faire approuver le scénario par la star et productrice exécutive Reese Witherspoon. Compte tenu de sa passion pour la franchise, il est peu probable que cela pose un problème.

« J’aime tellement la franchise. J’adore Elle Woods en tant que personnage et quand Reese m’a demandé de l’écrire, je me suis dit: ‘Absolument!' »

Au cours des dernières années, Kaling est devenu un nom bien connu dans la comédie, grâce à des rôles dans Le projet Mindy, et a récemment co-créé la série comique Netflix acclamée par la critique Je n’ai jamais qui suit la vie compliquée d’une adolescente amérindienne moderne de première génération et s’inspire de la propre enfance de Mindy Kaling.

Les fans de Elle Woods, délicieusement ditzy de Reese Witherspoon, attendent depuis longtemps une troisième sortie, le film ayant officiellement commencé le développement en 2018. Le scénario est actuellement en cours d’écriture par Mindy Kaling et Dan Goor, avec Reese Witherspoon également à bord pour la reprendre. rôle d’avocat Elle Woods, ainsi que la production via son studio Hello Sunshine avec le producteur original de la franchise Marc Platt.

Witherspoon a déjà répondu au retour de La revanche d’une blonde sur les réseaux sociaux, l’actrice étant clairement très enthousiasmée par le projet, ainsi que par l’implication de Kaling et de Goor. « Bonne nouvelle alerte !! Certaines choses sont juste censées être! Je suis tellement excitée que @MindyKaling et #DanGoor écrivent Legally Blonde 3! C’est #ElleWoodsApproved! » elle a dit plus tôt cette année de la suite imminente.

L’original La revanche d’une blonde est sorti en 2001 et est depuis devenu un classique culte. Réalisé par Robert Luketic, le film suit Elle après que son petit ami a rompu avec elle pour une fille plus intelligente afin d’aider ses aspirations politiques et ses études à la Harvard Law School. Pour lui donner une leçon, Elle est inscrite dans la même école et découvre qu’elle a une affinité pour le droit car elle surmonte les stéréotypes contre les blondes. Cela fait maintenant 18 ans depuis la suite, Légalement blonde 2: rouge, blanche et blonde avec un public sans doute prêt à rejoindre à nouveau Elle, éternellement optimiste, dans une autre aventure.

Légalement blonde 3 a récemment reçu une fenêtre de sortie par MGM, avec le film actuellement prévu pour sortir en salles en mai 2022. Cela nous vient avec la permission d’Access.

