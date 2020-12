L’édition complète est maintenant disponible sur les principales plates-formes

Et si vous restiez coincé dans un cauchemar, obligé de faire face à vos peurs et de vaincre des menaces sombres aux proportions épiques? C’est à peu près le concept de DARQ, une horreur psychologique avec des éléments furtifs et de puzzle.

Il contient de nombreux éléments surréalistes qui vous donnent l’impression d’être dans un film de Tim Burton, il vous suffit de contrôler Lloyd dans sa quête de conquérir ce cauchemar et de revenir dans un monde qu’il connaît et aime beaucoup.

Maintenant, DARQ: édition complète est disponible sur toutes les principales plates-formes, y compris PC, Xbox Un et PlayStation 4. Il contient deux packs DLC: The Tower et The Crypt.

Ce dernier DLC est nouveau et, selon les notes du développeur, est deux fois plus long que le premier DLC et comprend une multitude de nouveaux puzzles et menaces que Lloyd devra comprendre pour mettre fin à ce cauchemar une fois pour toutes.

Le premier DLC était génial, mais il semble que le développeur redouble d’efforts dans le département du contenu pour que les fans reviennent toujours enthousiasmés par ce jeu basé sur des puzzles / furtivité.

C’est beaucoup de contenu intéressant qui mérite d’être enthousiasmé dans l’édition complète. Même dans le jeu de base, vous avez de quoi vous plonger.

Lorsque vous commencez à jouer, vous ressentirez l’atmosphère effrayante qui vous plonge vraiment dans le paysage de rêve inquiétant dont vous ne pouvez pas vous réveiller. C’est exactement ce que vous attendez d’un cauchemar et cela contribue grandement à ajouter du suspense lorsque vous vous déplacez dans différents domaines.

Incapable de se réveiller, la panique s’installe alors que les menaces commencent à vous traquer. Vous devez agir vite et réfléchir attentivement à votre approche DARQ. Résoudre des énigmes nécessitera une réflexion et surmonter les menaces implique la furtivité.

Vous ne pouvez pas simplement affronter vos adversaires de front en raison de leur puissance et de leur force supérieures. Lorsque vous bougez et que ce que vous faites dictera votre succès du début à la fin.

Certains points peuvent être difficiles, mais si vous êtes conscient de votre environnement et utilisez un bon jugement, vous commencerez à avoir une idée de ces terres sombres qui peuvent changer et vous lancer de nouvelles choses.

Que vous ayez ou non vécu DARQ, l’édition complète semble être un excellent ensemble qui continue l’histoire fascinante. Ne soyez pas surpris de tomber amoureux de son monde cauchemardesque, de ses énigmes stimulantes et de sa physique époustouflante. Ces éléments brillent vraiment dans un jeu qui ne ressemble probablement à rien de ce que vous avez joué auparavant.