L’écrivain Assassin’s Creed Valhalla voit le prochain décor AC au Brésil

Après ça Assassin’s Creed Valhalla Accordée aux développeurs une grande liberté dans le choix du prochain décor « Assassin’s Creed », la question du lieu est bien sûr d’autant plus passionnante. Où finissons-nous après l’Angleterre médiévale de l’époque viking, les déserts arides de l’Égypte ancienne et les temples colorés de la Grèce antique? Alain Mercieca aurait une idée parfaitement cohérente.

Le prochain Assassin’s Creed pourrait-il être au Brésil?

Alain Mercieca était le scénariste principal de « Assassin’s Creed Valhalla » et a expliqué dans une conversation avec The Gamer quel réglage il choisirait pour une nouvelle partie AC. Et non, cette fois, il ne s’agit pas du Japon féodal ou de l’Allemagne souvent discuté pendant la Seconde Guerre mondiale. Mercieca aimerait beaucoup plus les joueurs Amérique du Sud peut être exploré plus en détail:

«Dans l’ensemble, j’ai l’impression qu’il y a une grande variété d’histoire et de culture en Amérique du Sud que la franchise n’a pas encore pleinement explorée. Le temps des Incas aux conquistadors espagnols est très fascinant. Bien que Black Flag en ait abordé une partie, j’aimerais davantage dans la région du Brésil. « Alain Mercieca face à The Gamer

Avant la sortie de « Assassin’s Creed Black Flag », on avait déjà spéculé sur un décor au Brésil. © Ubisoft

Les connexions sont déjà en place: Un cadre au Brésil ne serait pas complètement tiré par les cheveux. Dans «Assassin’s Creed Brotherhood», par exemple, le fils Borgia Giovanni navigue vers l’ancienne capitale aztèque pour les Assassins Tenochtitlanpour y chercher un éclat d’Eden. Il y aurait donc déjà un point de connexion approprié pour l’emplacement.

De plus, il y a beaucoup de matériel mythologique et historique de Maya, Inca, Aztèque et le Conquête de l’Amérique du Sud par les Espagnols dans le 16e siècle ainsi qu’un potentiel monde de jeu impressionnant. En tant qu’auteur principal, le désir de Mercieca pour le Brésil pourrait bien être suivi.

Dans le même temps, Alain Mercieca révèle son amour pour l’histoire, c’est pourquoi il est aussi pour un Assassin’s Creed Malte il s’agit d’un groupe de niche de guerriers dans une société perdue. L’île ne serait pas complètement épargnée par la franchise, après tout, le tournage du film « Assassin’s Creed » avec Michael Fassbender en tant qu’assassin Aguilar de Nerha y a été réalisé.

La liberté pour le prochain réglage AC

Dans l’ensemble, il existe de nombreuses façons et où la série de jeux Ubisoft pourrait continuer. Mercieca pense également qu’à partir de maintenant Valhalla « ouvre de nombreuses nouvelles possibilités pour les personnages passés et futurs d’Assassin’s Creed ». Nous partageons cette opinion et en avons résumé les raisons dans cet article: