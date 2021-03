L’économie circulaire avec eBay est pour tout le monde: plus de durabilité en vendant vos objets d’occasion en ligne sans commission

Ces dernières années, on a beaucoup parlé de durabilité, d’autant plus que cet objectif est également entré dans l’agenda de l’ONU d’abord (en 2015) puis de l’Union européenne (l’année suivante). Un parcours fait d’engagements et d’objectifs pour atteindre 2030 avec un monde différent. Souvent, cependant, ces points fondamentaux de l’Agenda 2030 semblent si «éloignés» de notre vie quotidienne que nous avons tendance à les interpréter comme de «grands» engagements, comme des actions à mener en tant qu’États et non en tant qu’individus.

Au lieu de cela, c’est de nous, des gens, que le changement commence. Par exemple, en apprenant à exploiter et à apprécier davantage les caractéristiques de l’économie circulaire: c’est un système dans lequel ce dont quelqu’un n’a plus besoin devient non pas un gaspillage mais une richesse, car il peut être transformé en une ressource pour quelqu’un d’autre. Un concept qui peut être difficile à comprendre mais qui est en fait très simple à appliquer. Pensez juste à la mode vintage: vêtements anciens et objets datés qui, au lieu de finir à la poubelle, sont remis sur le marché, devenant une source de revenus pour ceux qui les vendent et faisant la joie de ceux qui, collectionneurs, passionnés ou simplement curieux, réussissez à les gagner.

Et si le terme vintage ne fait souvent référence qu’à l’habillement, il y a en réalité tout un marché, ce qu’on appelait autrefois «seconde main» et qui aujourd’hui, en termes modernes, s’appelle «seconde main», qui vit et s’épanouit ce principe même. Et cela fait prospérer l’économie circulaire en favorisant le recyclage et la réutilisation d’objets que peut-être quelqu’un a enterrés dans la cave depuis des années et que quelqu’un d’autre, à l’autre bout du monde, recherche désespérément.

Un marché qu’eBay a toujours favorisé grâce à ses fonctionnalités uniques, qui permettent à n’importe qui de vendre ses articles sur la marketplace des plateformes de commerce électronique les plus connues, et qui permettent à des millions d’acheteurs potentiels à travers le monde de le trouver en un clic. Ils recherchent pour. Grâce à cette «vitrine» qui relie l’offre et la demande, le marché de l’occasion a évolué pour devenir un véritable phénomène sur mesure.

Et si sur la chaîne Mode d’eBay, les vendeurs et les acheteurs peuvent faire de bonnes affaires sur les vêtements et les accessoires, il en va de même pour tout autre article. Ce qui est peut-être oublié dans une boîte, et quelqu’un à l’autre bout du monde attend juste de le voir apparaître sur eBay pour le ramener à la maison. Des articles de luxe mais aussi des pièces simples pour les connaisseurs; la bijouterie et la bijouterie fantaisie mais aussi les collections «alternatives» (comme par exemple celles des cartes téléphoniques ou des collations cadeaux); des bandes dessinées vintage mais aussi des meubles; des vinyles, des cassettes et des DVD mais aussi des appareils électroniques qui ne fonctionnent plus pour être utilisés pour les pièces de rechange: tout, absolument tout, peut être mis en vente sur eBay et trouver un acheteur intéressé.

Vendre sur eBay, après tout, grâce également à l’application et à la plate-forme d’expédition, est plus simple et plus rapide que vous ne le pensez: trois étapes très rapides suffisent. Vous commencez par créer la publicité (et si l’objet à vendre a un code barre, il suffit de l’encadrer avec votre smartphone: l’annonce est automatiquement remplie avec les caractéristiques du produit), vous continuez en choisissant le prix de vente (et eBay recommande automatiquement le celui qui, basé sur d’autres annonces similaires, peut être adéquat) et se termine par la définition du type d’expédition (et dans ce cas également, la plate-forme recommande les meilleures options en fonction des besoins). C’est tout: quelques clics, et l’annonce est prête à être publiée et vue par des millions d’utilisateurs.

Aujourd’hui, vendre sur eBay ce que vous n’utilisez plus est non seulement facile mais aussi moins cher: sur tous les articles mis en vente entre 12h00 le 15 février et 11h59:59 le 31 mars, la plateforme de commerce électronique réinitialise les commissions. (qui sont normalement égaux à 10% du prix de vente final de l’objet) sur les 100 premiers articles proposés à la vente par chaque utilisateur. Avec la promotion zéro commission (qui doit être activée en rejoignant la campagne sur le site) il n’y a donc ni frais de publicité ni commissions de vente: un bel avantage pour ceux qui décident de vendre les « trésors » cachés dans les penderies ou les caves, et en béton aide à l’environnement en termes de durabilité.

