L’éclipse solaire totale de 2020: à quelle heure commence-t-elle?

La seule éclipse solaire totale de 2020 arrive ce lundi (14 décembre) et voici comment vous pouvez suivre ses phases.

L’éclipse solaire totale, qui est la dernière éclipse de 2020, sera visible par les observateurs sur une bande étroite du Pacifique Sud, du Chili, de l’Argentine et du sud de l’océan Atlantique, tandis qu’une éclipse partielle sera visible d’une région plus large du Pacifique. , sud de l’Amérique du Sud et Antarctique.

Les éclipses solaires se produisent lorsque la lune semble passer devant le soleil vu de la Terre. Lorsqu’elles s’alignent exactement, la lune couvre tout le soleil et provoque une éclipse totale, tandis qu’à d’autres moments, elle ne couvre qu’une partie du soleil lors d’une éclipse partielle. Il n’y a pas d’éclipse solaire tous les mois car l’orbite de la lune est inclinée par rapport au soleil et ne s’aligne pas toujours avec l’étoile.



À quelle heure est l’éclipse solaire?

(Crédit d’image: NASA)

Alors, comment se déroulera l’éclipse solaire de 2020?

L’éclipse de phase partielle commencera d’abord à 8 h 33 HNE (13 h 33 GMT) et sera visible par les observateurs tout au long de l’océan Pacifique, à des milliers de kilomètres au large de la côte sud-est des îles hawaïennes. La phase totale de l’éclipse sera d’abord visible près d’une heure plus tard à 9 h 32 HNE (14 h 32 GMT).

L’éclipse maximale, ou le moment de la plus grande éclipse où l’éclipse a la plus longue totalité (ou le temps où le soleil est couvert par la lune), démarre quelques heures plus tard à 11 h 13 HNE (16 h 13 GMT). Le point de la plus grande éclipse se produira à 29 kilomètres au nord-ouest du village et de la municipalité de Sierra Colorada en Argentine.

Les derniers observateurs ayant une chance de voir l’éclipse totale verront les derniers aperçus à 12h54 HNE (1754 GMT) tandis que le dernier à voir l’éclipse partielle la verra pour la dernière fois à 13h53 HNE (1853 GMT).

Horaire de l’éclipse solaire totale du 14 décembre 2020 (heure locale) Emplacement Début partiel La totalité commence Durée Extrémités partielles Saavedra 11h38 13h00 2 min 4 s 14 h 28 Pucon 11h41 13 h 03 2 min 9 s 14 h 31 Valcheta 11h52 13h16 2 min 11 s 14h43 Salina del Eje 11 h 59 13 h 25 6 s 14 h 50

Endroits avec une éclipse solaire partielle le 14 décembre (heure locale) Emplacement Début partiel Maximum Extrémités partielles Ordre de grandeur Santiago 11h36 13 h 01 14 h 31 0,83 Buenos Aires 12 h 03 13 h 32 14 h 59 0,79 Montevideo 12 h 09 13 h 37 15 h 03 0,79 São Paulo 12 h 45 14 h 04 15h16 0,43 Lima, Pérou 9h16 10h16 11h23 0,28 Walvis Bay, Namibie 18h58 19 h 40 après le coucher du soleil 0,76

Malheureusement, il n’y a qu’une poignée d’endroits où les gens pourront réellement attraper l’éclipse solaire totale. Mais il y a encore des endroits où les skywatchers pourront lever les yeux et (en toute sécurité, sans le regarder directement sans protection oculaire), profiter de l’éclipse. Attention: Ne regardez jamais directement le soleil sans lunettes de sécurité appropriées, car des lésions oculaires graves peuvent en résulter (bien que l’observation pendant la brève phase de totalité puisse être effectuée avec précaution). Les scientifiques utilisent des filtres spéciaux sur les jumelles et les télescopes pour observer en toute sécurité les éclipses solaires.

Par exemple, au Cerro Bayo à Rio Negro, en Argentine, l’éclipse solaire totale sera visible – ceux de la région auront 1 minute et 53 secondes de totalité et pourront repérer l’éclipse totale à partir de 13h10 heure locale. et se terminant à 13 h 12, selon timeanddate.com .

Pendant ce temps, les observateurs du ciel de Villarrica, au Chili, seront également au courant de l’éclipse solaire totale avec 2 minutes et 9 secondes de total à espérer. L’éclipse totale commencera à 13 h 02 heure locale et se terminera à 13 h 04 heure locale, selon timeanddate.com .

L’éclipse aura une trajectoire totale d’environ 90 kilomètres de large et devrait se déplacer vers l’est à travers le Chili et l’Argentine. Le dernier endroit pour pouvoir repérer l’éclipse sera Salina del Eje en Argentine. L’éclipse solaire totale se terminera officiellement au large des côtes de la Namibie après avoir traversé l’océan Atlantique, selon In-The-Sky.org .

Suite à cette éclipse solaire, la prochaine éclipse solaire sera une éclipse solaire annulaire qui se déplacera au-dessus du Canada, du Groenland et des régions d’Asie le 10 juin 2021. Ce ne sera que le 4 décembre 2021, que nous aurons une autre éclipse solaire totale. Cette prochaine éclipse solaire totale aura lieu sur l’Amérique du Sud.

