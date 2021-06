L’éclipse solaire de « l’anneau de feu » de 2021 ressemblera à « l’étoile de la mort » devant le soleil, selon un astronome

Les habitants de l’hémisphère nord pourront apercevoir un « anneau de feu » dans le ciel alors qu’une éclipse solaire annulaire se déplace sur notre planète ce jeudi 10 juin.

Éclipses solaires se produisent lorsque la lune se déplace directement entre le soleil et la Terre, projetant une ombre sur notre planète et bloquant au moins une partie de la lumière du soleil. Ce jeudi au lever du soleil, on peut s’attendre à une éclipse solaire annulaire, qui se produit lorsque la lune est trop éloignée de la Terre dans son orbite elliptique pour bloquer complètement le soleil comme elle le fait lors d’une éclipse solaire totale. Au lieu de cela, il laisse l’anneau extérieur du soleil exposé, créant l’apparence d’un « anneau de feu » dans le ciel lors de la seule éclipse solaire annulaire de 2021.

« Il ne ressemblera pas à votre soleil habituel », a déclaré à 45secondes.fr Jackie Faherty, astrophysicien au Musée américain d’histoire naturelle de New York. Alors que le « cercle de feu » complet sera visible depuis les latitudes les plus septentrionales (y compris le pôle Nord et certaines parties du Groenland et du Canada), la plupart des téléspectateurs ne verront qu’une version partielle de l’éclipse, qui sera visible depuis certaines parties de l’Amérique du Nord, Europe et Asie.

Une éclipse partielle, dans laquelle la lune semble prendre une bouchée du soleil, peut ne pas être aussi impressionnante qu’une éclipse annulaire « d’anneau de feu ». Cependant, Faherty a noté que même une éclipse partielle peut être incroyable à voir. L’éclipse partielle de jeudi ressemblera à « l’étoile de la mort est devant le soleil alors qu’il se lève », a-t-elle déclaré, faisant référence à l’arme spatiale de la taille de la lune de « Star Wars ».

L’étoile de la mort éclipse un soleil dans le film Star Wars « Rogue One: A Star Wars Story ». (Crédit image : Lucasfilm/Disney)

« De notre point de vue, il en couvre une grande partie. Il en couvre suffisamment pour que vous vous retrouviez avec cet effet qu’il y aura un point noir avec le reste du soleil qui brille autour, ce qui finit par ressembler à un anneau de feu , » elle a dit.

« Celui-ci est plutôt cool », a déclaré Faherty, « parce que la façon dont l’ombre de la lune va passer sur la Terre, elle va passer au-dessus du pôle Nord. » Elle a ajouté qu’il est en fait assez rare qu’une éclipse solaire passe au-dessus du pôle Nord.

Aux États-Unis, l’éclipse partielle sera visible le long des régions du sud-est, du nord-est, du Midwest et même du nord de l’Alaska, et les observateurs du ciel peuvent rechercher l’événement dans le ciel du matin près de l’horizon et juste avant ou pendant le lever du soleil. (Mais ne regardez pas directement le soleil levant sans protection des yeux .)

Les observateurs du ciel d’une grande partie du Canada et de certaines régions des Caraïbes, d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Nord auront également la visibilité d’une éclipse solaire partielle.

« Le soleil se lèvera, alors qu’il sera partiellement éclipsé », a ajouté Faherty. « A New York, ce sera environ 72% ou 73% éclipsé à mesure qu’il monte … [and] à mesure qu’il s’élève, il est proche de l’horizon, vous pouvez donc le voir avec des bâtiments ou des arbres », a déclaré Faherty.

Vous pouvez découvrez le studio de visualisation scientifique de la NASA pour plus d’informations sur la visualisation de l’éclipse depuis votre lieu de résidence. Pour tous ceux qui cherchent à voir l’éclipse, quelle que soit votre visibilité, assurez-vous de porter des lunettes de protection contre l’éclipse, car regarder une éclipse sans lunettes de protection peut causer de graves dommages.

La trajectoire de l’éclipse annulaire du 10 juin 2021 s’étend du sud de l’Ontario, à travers la baie d’Hudson, au Groenland, au-dessus de l’Arctique et se termine dans le nord-est de la Russie. La plus grande éclipse se produit juste au large des côtes du Groenland, où l’annularité maximale durera 3 minutes et 51 secondes. (Crédit image: Sky & Telescope)

Maintenant, récemment, les observateurs du ciel se sont amusés à regarder le Lune de sang super fleur de mai, la seule éclipse lunaire totale de l’année. Et Faherty a expliqué que ce n’est pas un hasard si les deux éclipses se produisent si près l’une de l’autre.

« La plupart des gens ne se rendent peut-être pas compte que ces éclipses se poursuivent », a-t-elle déclaré. « Vous obtenez éclipses lunaires et les éclipses solaires dos à dos. Et la raison en est que la lune faisant le tour de la Terre, ce n’est pas parfaitement circulaire, mais une orbite presque parfaitement circulaire lorsqu’elle est alignée.

« Donc, c’est un peu en dehors du plan du système Terre-Soleil d’environ cinq degrés, c’est pourquoi nous n’obtenons pas d’éclipses lunaires totales et solaires totales chaque mois. Mais quand vous obtenez une éclipse lunaire totale, vous avez une éclipse solaire totale est en route car cela signifie que le système s’est aligné. »

