LeBron James répond aux ennemis de Space Jam: A New Legacy

Lors de sa première en 1996, l’épisode original de « Space Jam » est devenu l’un des événements culturels les plus représentatifs de la décennie en raison de l’union élaborée de l’action réelle et de l’animation traditionnelle, présentant une histoire mettant en vedette nul autre que la légende du basket-ball.Michael Jordan avec les Looney Tunes.

Près de 25 ans plus tard, Warner Bros a enfin sorti sa suite, « Space Jam: A New Legacy », poursuivant le thème du basket-ball avec la star des Lakers LeBron James en tant que protagoniste, qui est pris avec son fils dans le monde virtuel des serveurs du studio, affronter l’intelligence artificielle maléfique Al-G Rhythm (Dom Cheadle).

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le réalisateur de « Fear Street » parle de l’expansion de la saga

Le nouveau Space Jam a ajouté, avec la grande variété de Looney Tunes, le vaste catalogue de films et de séries de WarnerMedia, en plus de raconter une histoire sur la dynamique entre LeBron James et son fils, qu’il essaie de sauver de ce virtuel univers. Cependant, cette variété visuelle ne favorise pas un bon accueil du film par la critique, puisqu’il a été pointé du doigt comme « le rêve mouillé du service marketing de Warner Bros ».

Bien que l’ouverture initiale du film n’ait pas semblé tout à fait flatteuse, la baisse des recettes brutes de « Black Widow », son principal concurrent, permettrait à « Space Jam » de retrouver des gains estimés à 32 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, pointant du doigt la possibilité de dépasser le film des studios Marvel.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Spike Lee annonce le grand gagnant à Cannes à l’avance

Malgré les critiques négatives, qui sont majoritaires, elles n’ont pas empêché LeBron James de ressentir de l’enthousiasme pour la performance que le film présente au box-office, partageant les nouvelles de sa collection d’ouverture avec le message de « Bonjour, les haineux. » via son compte Twitter.

James semble disposé à ne pas laisser la réaction du critique au film affecter sa satisfaction personnelle avec le projet. Après tout, « Space Jam: A New Legacy » et sa réception initiale ressemblent beaucoup à l’épisode original, qui n’a gagné son statut de culte qu’au fil des années.