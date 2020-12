Leah Remini croit que la mission de Tom Cruise: Impossible 7 Covid Rant n’est qu’un coup de pub

Tom Cruise a attiré des éloges lorsqu’il a récemment été enregistré en train de crier aux membres de l’équipage pour avoir enfreint les protocoles de sécurité sur le tournage de Mission: impossible 7, mais Leah Remini ne l’achète pas. Remini, critique ouvertement de Cruise et de l’Église de Scientologie depuis de nombreuses années, a publié une lettre ouverte sur le site Web The Underground Bunker condamnant le comportement de l’acteur. Selon Remini, la diatribe n’était rien de plus qu’un coup de presse et ne sert que de preuve de la personnalité «abusive» de Cruise.

« Tom Cruise a affirmé qu’il n’attrapait pas autant qu’un rhume à cause de la Scientologie. Tous les scientologues pensent que s’ils ne sont pas liés à ce qu’ils appellent des «personnes suppressives», ils ne tomberont pas malades », dit Remini dans l’essai.« Tout ce que vous voyez venir de la scientologie et des scientologues, comme le port de masques et les efforts supposés humanitaires, est juste un spectacle. C’est uniquement pour des raisons de relations publiques. «

le La scientologie et ses conséquences l’hôte ajoute à propos du Mission: impossible 7 Covid rant, « La réaction de Tom qui a été libérée hier montre sa vraie personnalité. C’est une personne abusive. J’en ai été témoin, j’en ai été victime à un petit niveau, et on m’a parlé d’abus similaires de la part de son ancien petite amie, ses employés et ses amis. C’est le vrai Tom. «

En réponse aux affirmations de Remini, l’Église de Scientologie a également publié sa propre déclaration.

« L’Église de Scientologie a fait plus que toute autre institution religieuse dans la promotion des actions de prévention du COVID-19 partout aux États-Unis et dans le monde », a déclaré un représentant. «Bien avant les directives de« rester à la maison », l’Église a pris des mesures agressives pour empêcher la propagation du virus. Le chef de l’Église a agi bien avant la courbe. Léa Remini est une source peu fiable qui attaque la Scientologie pour la publicité et l’argent, comme elle l’a elle-même admis.

D’autres célébrités ont également abordé la situation de Cruise. Tout en faisant la promotion de son prochain film Le ciel de minuit sur Howard Stern, George Clooney a expliqué qu’il comprenait parfaitement pourquoi Cruise avait réagi comme il l’avait fait, même s’il n’aurait pas fait la même chose personnellement.

« Il n’a pas réagi de manière excessive parce que c’est un problème », a déclaré Clooney. « Je ne l’aurais pas fait si grand, je n’aurais pas fait sortir les gens … Je comprends pourquoi il l’a fait, il n’a pas du tout tort, je ne sais juste pas si j’aurais fait ça personnellement . «

La vue La co-animatrice Whoopi Goldberg a également défendu Cruise en parlant de sa diatribe dans l’émission, révélant qu’elle aussi maudissait les gens «tout le temps». Goldberg a également comparé le fait que les membres de l’équipage enfreignent le protocole en donnant essentiellement un «majeur» à Cruise. « Je comprends », a déclaré Goldberg. « C’est son film, et s’il tombe avec COVID, le film est terminé. »

La diatribe virale de Cruise vient après Mission: impossible 7 avait déjà été retardé plusieurs fois au cours de l’année. Clairement frustré par la possibilité que la production s’arrête à nouveau, on peut entendre Cruise réprimander avec colère les membres d’équipage qui ne portaient pas de masques et qui se distancia socialement.

«Si je te vois recommencer, tu es parti,» leur dit Cruise. « Et si quelqu’un dans cette équipe le fait, c’est tout, et vous aussi et vous aussi. » Vous pouvez lire la lettre ouverte de Remini dans son intégralité à The Underground Bunker.

Sujets: Mission: Impossible 7