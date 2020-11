Le Xiaomi Mi 11 pourrait être lancé dans un peu plus d’un mois

Le début de 2021 sera mouvementé en ce qui concerne les lancements de smartphones.

La tendance de anticiper les lancements de mobiles haut de gamme plus tôt que prévu l’année prochaine a gagné un nouvel adepte, Xiaomi. La firme chinoise pourrait rejoindre le même schéma de comportement de Samsung avec sa série S21 ou OnePlus avec sa série 9 et lancer sa Mer 11 beaucoup plus tôt que prévu.

Plus précisément, selon filtration de l’informateur connu Station de chat numérique nous pourrions avoir sur le marché le Série Xiaomi Mi 11 en un mois seulement. Si c’est vrai, et puisque nous disons déjà au revoir à novembre, il est fort probable que la firme chinoise accueillera l’année 2021 avec ses nouveaux terminaux.

De plus, il est supposé que le Mi 11 intégrera la puce Snapdragon 875 et cela ne sera présenté que bien en décembre donc, au plus tôt, début janvier.

Que savons-nous de la série Mi 11

Il y a quelques semaines, il y avait plusieurs fuites concernant le Xiaomi Mi 11. La première d’entre elles fait référence à l’écran des appareils, pour lequel Xiaomi aurait opté pour un Résolution Quad HD + ajouté à un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Dans ce panneau avant, vous verrez également un petit trou pour la caméra selfie.

Concernant le corps du terminal, un téléphone avec bords légèrement incurvés et un bloc de caméras avec un Capteur principal de 50 MP qui sera pris en charge par un téléobjectif de 12 mégapixels. A tout cela s’ajoute le déjà mentionné coeur sous la forme de Qualcomm Snapdragon 875 et d’un Batterie de 5900 mAh, Bien que ce dernier aspect n’appartienne qu’à l’un des deux membres de la série Mi 11.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂