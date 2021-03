Le Xenomorph ‘Alien’ a envahi Fornite (Ripley et son chat aussi!)

Le Xenomorph et Ripley du film de science-fiction emblématique « Alien » ont atterri sur Fortnite, mais agissent vite. Vous ne pouvez les obtenir dans le jeu Battle Royale que pendant une durée limitée.

Les célèbres personnages « Alien » sont entrés dans la boutique d’objets Fortnite jeudi (25 février) pour rejoindre les jeux actuels Chapitre 2: Saison 5, qui présente le Mandalorien de « Star Wars » traditions.

Les nouveaux skins pourraient bientôt sortir de la boutique et sont disponibles individuellement ou en deux packs: un pack avec le Xenomorph et Ripley (avec son chat Jonesy) pour 2200 V-bucks et un pack Space Gear pour 1500 V-bucks qui comprend un La pioche Power Loader Arm, le planeur Cheyenne dropship et l’émote Burst Case Scenario montrant le célèbre torse « Alien » en forme de lama.) Mais vérifiez attentivement le magasin si vous préférez acheter une pièce ou deux; 1000 V-bucks valent environ 7,99 € US.

Le xénomorphe et Ellen Ripley de « Alien » ont atterri à Fortnite. (Crédit d’image: Epic Games)

Le Xénomorphe, a déclaré Fortnite dans une description de l’extraterrestre nouvellement arrivé, « a été décrit comme l’organisme parfait [with] sa perfection structurelle n’a d’égale que son hostilité. « Mais Ripley est le remède parfait non seulement en tant que dernier survivant du Nostromo, mais en tant que l’un des grands héros d’action de notre époque, Fortnite nous a rassurés. » île. »

Le jeu Fortnite est gratuit, mais si vous souhaitez atteindre le niveau 100 et débloquer le contenu Mandalorian et Baby Yoda en vedette avant la fin de la saison ce mois-ci, vous devrez acheter du contenu Battle Pass supplémentaire de deux manières – un abonnement mensuel avec skins exclusifs (11,99 € USD) ou en achetant un abonnement de saison de base pour 950 V-Bucks.

L’espace est le chemin à suivre dans Fortnite ces derniers mois, avec beaucoup de contenu sympa provenant de différentes franchises. L’un des grands ennemis de cette saison est Predator, dont la défaite lancera une série de défis cosmétiques Predator. Un autre est le Mando lui-même, qui attend des chasseurs imprudents près de son célèbre navire, le Razor Crest.

Auparavant, dans cette saison Fortnite, un mode à durée limitée Mando début février permettait aux joueurs de gagner un parapluie Beskar. Le magasin a également plongé dans le futur mode machine spatiale avec une brève disponibilité des skins T-800 Terminator et Sarah Connor de style T2.

L’espace a également dominé plusieurs saisons en 2020. La dernière finale de la saison sur le thème de Marvel comprenait des bus de combat volant dans l’espace contre le dévoreur de monde Galactus, un ennemi qui s’approchait de l’île Fortnite depuis des semaines. En outre, une ancienne intrigue secondaire d’astronaute (et les peaux d’accompagnement) composée d’une grande partie de la saison estivale de l’année dernière.

Assurez-vous de vous rendre régulièrement dans la boutique de Fortnite pour un contenu d’espace et des skins assortis, car vous verrez généralement quelques exemples étranges apparaître chaque mois. Notre espoir est que « Star Wars Day » en mai verra Fortnite rééditer certaines de ses exclusivités de cette franchise, y compris le Stormtrooper, Rey, Finn et un planeur Millennium Falcon; ce dernier s’est présenté brièvement sur l’île lors du Winterfest 2019 et n’est pas revenu depuis.

