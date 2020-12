Le WLAN ne fonctionne pas et pas d’Internet: voici comment la connexion fonctionne à nouveau

La connexion au réseau n’est-elle pas possible du tout, ou êtes-vous probablement dans le WLAN, mais Internet n’est toujours pas accessible? Si le WLAN ne fonctionne pas, dans la plupart des cas, il existe une solution très simple. Nous allons vous montrer comment écarter toutes les sources d’erreur les unes après les autres et finalement revenir sur Internet, que ce soit avec un smartphone, un ordinateur portable, un PC Windows ou un Mac.

La connexion réseau entre un appareil tel que votre PC ou smartphone et Internet peut être à peu près divisée en deux zones. Tout d’abord, il existe généralement un routeur qui se connecte à Internet. À la deuxième étape le routeur partage la connexion Internet via WLAN avec les appareils compatibles à la maison. Il en résulte deux chemins de connexion sur lesquels des problèmes peuvent survenir.

Le WiFi ne fonctionne-t-il pas ou y a-t-il un problème avec la connexion Internet?

Si votre routeur ne parvient pas à se connecter à Internet, vous en aimerez peut-être un travail WiFi ont, mais vos appareils tels que PC, smartphone et MacBook peuvent le faire toujours pas sur internet .

Si votre routeur est en ligne, la connexion Internet doit également être disponible via WLAN. Cependant, si vos appareils finaux ne parviennent pas à se connecter à ce réseau, ils ne pourront pas accéder à Internet via celui-ci.

Les voyants d’état, que possède en fait chaque routeur, vous indiquent si la connexion WiFi et Internet fonctionnent. (© 2020 DPA Picture Alliance)

Recherchez la source de l’erreur: vérifiez les routeurs et autres périphériques WLAN

Vous devez d’abord vérifier s’il y en a Une connexion Internet existe. Si votre WiFi et votre connexion Internet ont toujours bien fonctionné et que vous n’avez pas changé de lieu de résidence ou de connexion, la probabilité d’un problème avec votre matériel est comparativement faible. Nous précisons donc pourquoi votre WiFi ne fonctionne pas:

Routeur sans connexion Internet?

Les routeurs et les modems ont généralement un voyant d’état qui indique si Internet est accessible. Il est préférable de vérifier les instructions pour savoir quelle lampe est la connexion Internet active indique. Conseil pro: Recherchez avec Google le nom de l’appareil de votre routeur avec le mot-clé « manuel » ou « manuel ». C’est souvent plus rapide que de rechercher des documents dans les armoires et les tiroirs

Si votre routeur n’établit pas de connexion Internet, la procédure suivante dépend du fait que cela a déjà fonctionné auparavant.

Si tel est le cas, vérifiez d’abord si tous Connexions de câbles serrées asseoir. C’est souvent une source d’erreur, en particulier pour les utilisateurs avec des animaux domestiques.

Vous venez de configurer votre routeur, vérifié … si tous les câbles sont fermement et correctement installés. Les connexions du câble LAN peuvent ressembler beaucoup à la prise d'un câble DSL. dans ses paramètres les données d'accès . Vous pouvez également accéder sans WiFi en connectant votre ordinateur au routeur via un câble LAN. Un tel câble est généralement fourni avec le routeur. Vous pouvez accéder à l'interface utilisateur en saisissant l'adresse IP, qui se trouve dans le manuel ou en bas du routeur avec les données de connexion, dans la barre d'adresse de votre navigateur.



Les connexions des câbles DSL et LAN sont facilement confondues. La conséquence peut être que votre WLAN est sans Internet. (© 2020 DPA Picture Alliance)

Si l’erreur n’a pas encore été trouvée, redémarre le routeur une fois . Pour ce faire, débranchez l’alimentation électrique, attendez au moins dix secondes puis rebranchez-la seulement. L’établissement de la connexion Internet et du WLAN peut prendre un certain temps. Les voyants d’état vous tiennent au courant de la progression.

Si tout est réglé correctement et que le voyant d'état et le journal de votre routeur vous indiquent que la connexion échoue toujours, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

WLAN à la source et sur l’appareil OK?

Ne mettez pas les instructions pour votre routeur tout de suite; il est préférable de vérifier rapidement quel voyant d’état affiche la fonctionnalité WiFi. S’il indique «feu vert» dans le vrai sens du terme, au moins un WLAN doit provenir de votre routeur.

Est-il possible qu’un seul de vos appareils ne puisse pas accéder à Internet via sa connexion WLAN? Vérifie si d’autres éléments tels que les smartphones, les téléviseurs, etc. ne sont plus connectés. Si le problème n’existe pas avec d’autres appareils et qu’un seul appareil ne souhaite pas se connecter au WLAN, procédez comme suit:

Contrôle si le WLAN est même activé sur le smartphone, le notebook ou la tablette et le Mode avion est désactivé. S’il s’agit d’un appareil portable tel qu’un smartphone, rapprochez-le le plus possible d’un appareil avec une connexion WiFi fonctionnelle. La connexion WiFi fonctionne-t-elle maintenant? Alors peut-être que seul le signal radio de l’emplacement précédent était trop faible. Si cela a fonctionné sans aucun problème jusqu’à présent, vérifiez si les répéteurs ou les points d’accès renforcent ou élargissent votre WLAN et si l’un d’eux est en panne.

Si le nouvel emplacement n’apporte aucune amélioration non plus, continuez avec les étapes suivantes de nos instructions. Vérifie les paramètres de connexion WiFi et ressaisissez le mot de passe WiFi requis. En même temps, vérifiez combien d’identifiants WLAN sont enregistrés. S’accumulent souvent sur une longue période de temps de nombreux réseaux enregistrés à. Rangez ici et supprimez les connexions WiFi dont vous n’avez plus besoin.

Si un appareil dispose du WiFi mais qu’un autre n’en a pas, ce n’est pas le routeur. (© 2020 DPA Picture Alliance)

Le WLAN ne fonctionne pas avec un PC, un Mac ou un téléphone portable

La connexion Internet est établie et pas seulement un téléphone portable, mais tous vos appareils refusent de se connecter au WLAN? Ensuite, le problème ne peut en fait résider que dans les paramètres correspondants de votre routeur. Connectez-vous à nouveau à l’interface utilisateur de votre routeur et vérifiez les paramètres WiFi.

Avez-vous peut-être essayé de vous connecter à un WiFi au son similaire mais incorrect? Comparez les données d’accès du WiFi de votre routeur avec celles que vous avez configurées sur vos terminaux.

Met le Retour aux paramètres WiFi de votre routeur et configure à nouveau le réseau sans fil. Les appareils modernes ne nécessitent pas beaucoup d’ajustements manuels. Choisissez un nom pour le réseau que vous reconnaissez et créez-en un sûr Mot de passe WiFi à moins que le routeur ne fournisse même une suggestion utile.

Dès que votre WLAN nouvellement mis en place vous ajoutez également vos terminaux à ce réseau. Vous devriez maintenant vous connecter sans aucun problème et accéder à nouveau à Internet via le WLAN.