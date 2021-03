Le WEVC Coupé est une voiture électrique classique de style Porsche qui pèse moins de 1000 kg et vaut près de 100000 euros.

Quand nous pensons à une voiture électrique, peut-être que la première chose qui nous vient à l’esprit est un design contemporain (très probablement, avec quelque chose de bleu), mais ceux d’Hispano Suiza sont déjà venus nous dire qu’il ne doit pas en être ainsi, loin de là. A cet aspect, pour l’instant réduit, des voitures électriques rétro s’ajoutent désormais ceux de Watt Electric Vehicle Company, qui ont montré leur prototype de la Coupé WEVC et c’est un clone d’une Porsche classique.

En fait, à première vue sur la photo qui dirige cet article, le plus naturel est qu’on pensait que c’était une voiture des années 50 ou 60, et justement ces décennies ont été l’inspiration pour cette jeune entreprise. Sous cette carrosserie rétro, le WECV Coupé intègre la plateforme PACES, de la maison et présenté plus tôt cette année, conçu pour que les fabricants en général puissent accélérer la transition vers l’électricité en l’utilisant.

De forme et de prix similaires

Watt Electric Vehicle Company est une société britannique relativement récente qui a commencé avec cette plate-forme dont nous avons discuté, principalement composée d’aluminium et intégrant les batteries. Avec cela, ils vous ont réaliséune base relativement légère sans perdre en robustesse dont cette structure a besoin, comme on dit.

PACES est le substrat du WECV Coupé, ou ce qui pourrait être le petit-fils moderne et léger d’une Porsche 356a de 1955. Le premier véhicule de cette entreprise qui se distingue, au-delà de son apparence, par un poids légèrement inférieur à 1000 kilogrammes.

D’après le peu de données que nous connaissons pour l’instant sur le WEVC Coupé, c’est le fait qu’il a une répartition du poids proche de 50% entre chaque essieu. La puissance s’élève à 120 kW (160 ch), ce qui n’est pas une valeur record vue, mais ce n’est pas mal du tout, et intègre une batterie au lithium d’une capacité de 40 kWh.

En ce qui concerne l’autonomie, ils ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’elle soit d’environ 370 kilomètres (homologuée dans le cycle WLTP). Ils ont également donné des indications (timides) sur l’accélération, qui sera à environ cinq secondes pour passer de 0 à 100 kilomètres / heure.

L’entreprise teste des prototypes depuis dix mois et continuera les tests l’année prochaine. Ils espèrent que toutes ces spécifications atteindront les modèles de production de ce qui sera leur premier véhicule. Selon Neil Yates, fondateur et propriétaire de Watt Electric Vehicle Company, son intention est d’être « à l’extrême opposé de la tendance actuelle autour de supercars électriques très puissantes, à forte accélération mais lourdes ».

Bien sûr, les différences d’approche sont très différentes de, par exemple, l’Aspark Owl ou même un plus générique (pour ainsi dire) comme l’Audi e-tron GT. Mais ce qui n’est pas si loin est dans le prix, car le WECV sera à 81250 livres, environ 94850 euros.