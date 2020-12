Le volcan Kilauea d’Hawaï éclate avec des fontaines de lave spectaculaires

Hawaï Volcan Kilauea a éclaté à partir du dimanche 20 décembre, heure locale, avec des fontaines de lave spectaculaires et d’énormes bouffées de gaz et de vapeur lancées depuis le cratère du sommet appelé Halema’uma’u, l’Observatoire du volcan d’Hawaï (HVO), qui fait partie de l’US Geological Survey (USGS), signalé.

Bien que le volcan bouclier soit l’un des plus actifs de la Terre volcans , crachant constamment de la lave de ses fissures, la récente éruption est beaucoup plus dramatique que les courants de lave «de fond» qui coulent constamment des fissures volcaniques.

« Au cours des dernières semaines, l’observatoire du volcan hawaïen de l’USGS a enregistré des taux de déformation du sol et de tremblement de terre au sommet du volcan Kilauea et dans la zone supérieure du Rift Est qui ont dépassé les niveaux de fond », depuis une éruption de 2018, a déclaré l’observatoire dimanche dans un communiqué.

En relation: Photos: La lave ardente du volcan Kilauea éclate sur la grande île d’Hawaï

Juste après 21h30 HST (2h30 HNE, 7h30 UTC), l’observatoire du volcan a pris une lueur dans le cratère au sommet du Kilauea, juste avant le début de l’éruption. Plusieurs fissures se sont ouvertes dans les parois du cratère, qui était rempli d’eau; de la lave grésillante s’est déversée à travers les fissures et dans le lac, faisant bouillir l’eau lorsqu’elle a été remplacée par la roche en fusion. La fissure nord du cratère a envoyé une énorme fontaine de lave, s’étendant sur environ 50 mètres de haut, a rapporté le HVO.

Peu de temps après 21h30 HST, une éruption a commencé au sommet du volcan Kilauea. Les points rouges sont les emplacements approximatifs des évents de fissure alimentant la lave s’écoulant dans le fond du cratère Halema’uma’u. Le lac d’eau à la base du cratère Halema’uma’u a été remplacé par un lac de lave en pleine croissance. (Crédit d’image: USGS / Hawaii Volcano Observatory)

Environ une heure plus tard, à 22 h 36 HST (3 h 36 HNE, 8 h 36 UTC), un séisme de magnitude 4,4 a secoué le sol sous le flanc sud du volcan. Le centre du tremblement de terre était à environ 6 kilomètres de profondeur et à environ 8,7 miles (14 km) au sud de Fern Forest, à l’intérieur du parc national des volcans d’Hawaï. Plus de 30 tremblements de terre de magnitude 4 ou plus ont secoué le flanc sud du Kilauea au cours des 20 dernières années, selon le HVO, la plupart d’entre eux étant causés par le mouvement brusque du flanc sud alors qu’il se déplace vers le sud-est au-dessus de la croûte océanique.

« Le HVO continue de surveiller le Kīlauea alors que la situation évolue rapidement avec l’éruption de ce soir au sommet du Kīlauea », a déclaré David Phillips, scientifique en charge du HVO, dans le communiqué.

La dernière éruption dramatique s’est produite au printemps 2018 lorsque le fond du cratère du Pu’u ‘Ō’ō, du côté est de la zone de rift du volcan, s’est effondré le 30 avril, poussant le magma souterrain vers le sud-est, 45Secondes.fr a rapporté à l’époque. Le 3 mai, un tremblement de terre de magnitude 5,0 a frappé la grande île près du cratère Pu’u ‘Ō’ō. Cette secousse a envoyé la lave couler dans les subdivisions résidentielles du district de Puna sur la grande île. Les évacuations obligatoires des subdivisions Leilani Estates et Lanipuna Gardens ont suivi.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.